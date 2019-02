„Da wird Kindern etwas eingetrichtert“

„Das ist Politik, was da mit den Kindern gemacht wird. Da wird Zehnjährigen etwas eingetrichtert“, ärgert sich Franz Feil aus Bruck.

Grafing/Bruck – Dem ehemaligen Gemeinderat und Landwirtschaftsmeister stinkt ein Arbeitsblatt, das in einer vierten Klasse der Grundschule Grafing ausgegeben wurde. Darin steht geschrieben, dass Tiere auf bäuerlichen Betrieben „in engen Ställen eingepfercht“ sind und meist „während ihres gesamten Lebens nie das Tageslicht sehen“.

Feils Empörung muss man freilich auch im Zusammenhang mit dem aktuellen Volksbegehren „Rettet die Bienen“ sehen, wie er selbst einräumt. „Wenn ich ab dem 15. März nicht mehr in meine Wiesen reinfahren darf, dann kann ich gleich ganz aufhören.“ Ab diesem Datum sollen Bauern laut Begehren nämlich künftig ihre Wiesen nicht mehr walzen dürfen, die im Winter aufgefroren sind. Die erste Mahd soll demnach auch nicht vor dem 15. Juni stattfinden.

Seinen Betrieb hat Feil eigener Auskunft nach seiner Tochter übergeben. Die Vorschläge des Volksbegehrens kämen jedoch „schon wieder“ einem „Eingriff ins Eigentum“ gleich, ärgert er sich über die Forderungen an die Landwirtschaft genauso wie über den Inhalt des Arbeitsblattes. In dem wird den Kindern erklärt, dass der viele Mist, den die Tiere auf den Bauernhöfen produzieren, zum Teil „über die Bäche und Flüsse“ in unserem Grundwasser lande und dieses „belastet“. Feil hingegen sagt: „Die Landwirtschaft unternimmt alles, dass sie der Bevölkerung gerecht wird.“ Das Arbeitsblatt sei deshalb „eine Sauerei“. Die Bauern hätten in den letzten Jahren „Milliarden“ investiert in neue moderne Stallungen. „Früher gab es noch die Anbindehaltung“.

Die Rektorin der Grafinger Grundschule, Christiane Goldschmitt-Behmer, teilt auf Nachfrage der Ebersberger Zeitungmit: „Dieser Lesetext mit entsprechenden Fragen wurde nicht aufgrund meiner Anweisung verteilt. Auch ich sehe dieses Leseblatt zum ersten Mal.“ Die Lehrkräfte würden in „Eigenverantwortung und selbstständig geeignete Texte für ihren Unterricht“ aussuchen, so Goldschmitt-Behmer. Ihre Nachfrage bei den Lehrern der 4. Klassen habe ergeben: Dieses Arbeitsblatt stammt aus dem Buch ,Lesehausaufgaben 3. oder 4. Schuljahr’, erschienen im Oldenbourg Verlag, und ist konzipiert für die Grundschule. Es werde seit Jahren zum Üben des sinnentnehmenden Lesens verwendet. „Dieser Text wurde deshalb ausgewählt, weil er zu den momentan durchgenommenen Heimat- und Sachkunde-Themen Wasser und Tiere im Winter gut passt. Es war selbstverständlich nicht die Absicht, den Berufsstand der Bauern schlecht zu machen oder die Bauern unter Generalverdacht zu stellen oder sogar in der Grundschule Politik zu machen.“ Das Thema beinhalte Umweltverschmutzung, zum Beispiel durch Gülle. Im Forderungskatalog des Volksbegehrens ist ein Passus enthalten, in dem vorgeschlagen wird, den Bauern künftig aufzuerlegen, einen Gewässerrandstreifen von fünf Metern güllefrei zu halten. Das geschah bislang auf freiwilliger Basis.

Die Lehrkräfte, so sagt Goldschmitt-Behmer, hätten ihr versichert, dass sie in keiner Weise Werbung für das Volksbegehren machen wollten „und die Auswahl zu diesem Zeitpunkt rein zufällig ist“. Darüber hinaus habe es weder in den vergangenen Jahren wie auch bis jetzt Beschwerden vonseiten der Eltern gegeben. Für Feil hingegen steht fest, dass diese Unterrichtsvorlage die Landwirte schlecht macht, „außer wenn man das mit der rosa Brille liest.“ „Lieber für Bioprodukte etwas mehr bezahlen und dafür etwa seltener Tierisches auf den Teller“, wird in der Unterlage den Kindern empfohlen.