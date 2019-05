Rundgang durch regionale Wirtschaft - auf der EGA 19

110 Aussteller, freier Eintritt, ein Shuttlebus-Service und ein Rahmenprogramm mit eigener Existenzgründermesse am Samstag: Das sind die Eckpunkte der Gewerbeausstellung „EGA 19.

Grafing – Die Regionalmesse auf dem Volksfestgelände in Grafing an der Jahnstraße findet vom 3. bis zum 5. Mai statt. „Es freut mich, dass wir eine Kooperation mit dem Volksfest geschafft haben“, sagt Grafings Bürgermeisterin Angelika Obermayr im Rahmen eines Pressegesprächs auf dem Messegelände. „Außerdem freut es mich, dass Herr Garthen so viel Wert auf Optik legt“, fügt sie hinzu und meint damit unter anderem, dass die ganze Volksfesthalle mit einem blauen Teppichboden ausgelegt wurde. Detlef Garthen ist der Messeorganisator.

Heizung organisiert

Die Besucher sollen sich wie zuhause fühlen, und dass ihnen dabei nicht zu frostig wird angesichts der etwas abgestürzten Außentemperaturen dieser Tage, dafür sorgte Garthen in letzter Sekunde gewissermaßen. Er hat eine Heizung organisiert. „Deswegen hatte ich heute eine schlaflose Nacht“, meinte er noch am Dienstag beim Aufbau. Schließlich hat es der Messeorganisator, der eigener Auskunft nach schon seit über 20 Jahren im Eventmanagement tätig ist, aber doch geschafft.

Forderungen erfüllt

„90 Prozent der Firmen kommen aus dem Landkreis, 20 Prozent aus Grafing selbst“, informiert Tim Grebner, der Wirtschaftsförderer der Stadt. Damit seien die Auflagen der Stadt erfüllt worden, ergänzt Obermayr. Die Messe soll schließlich ein Schaufenster der regionalen und örtlichen Firmen sein.

Ü 33 Party am Samstag

Geöffnet wird die Gewerbeausstellung am Freitag, 3. Mai um 10 Uhr, offiziell eröffnet wird sie dann um 10.30 Uhr mit einem Rundgang. Zum Auftakt werden Landrat Robert Niedergesäß und Rathauchchefin Obermayr ein paar Worte an Besucher und Aussteller richten. Sie wollen sich dabei „kurzfassen“, wie die Bürgermeisterin ankündigte. Das ganze Programm können die Gäste auf der Messe ohnehin einem Infoflyer entnehmen, auf dem das Rahmenprogramm dargestellt ist, das nahezu in stündlichem Wechsel etwas Neues bietet. Stadtkämmerer Christian Bauer wies aber auf einen Termin besonders hin: „Am Samstagabend ist im Rahmen der EGA in der Grafinger Stadthalle eine Ü 33-Party.“ Einlass: ab 20.30 Uhr, Tickets nur an der Abendkasse, der Eintritt kostet acht Euro. Je Ticket bekommen die Besucher ein Wildbräu-Zwickel-Bier gratis.

Für Besucher gibt es eine Ega-Schnitte

Im Festzelt sorgt die Familie Kainz für das leibliche Wohl und am Sonntag „gibt es für die Besucher eine EGA-Schnitte“, kündigte Garthen an. Zum Rahmenprogramm tragen bei unter anderem Movimento, die Grafinger Faschingsbären, die Atteltaler, und eine Bigband aus Markt Schwaben.

Die Besucher aus der Stadt selbst werden sich wohl am besten zu Fuß auf den Weg zum Volksfestplatz machen und den Gang dorthin vielleicht mit einem Spaziergang verbinden. Die Anzahl der Parkplätze direkt neben dem Festplatz ist beschränkt. „Das Messegelände ist in unmittelbarer Nähe des S-Bahnhofs“, animiert Obermayr die Besucher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Wer den Weg lieber mit dem Auto machen möchte, kann seinen Wagen auf dem großen Parkplatz am städtischen Freibad abstellen. „Alle Viertelstunde fährt von dort ein Shuttle-Bus zum Messegelände“, kündigte Grebner an.

Die ausstellenden Firmen nutzen die Messe übrigens nicht nur zur Darstellung ihrer Leistungen, sondern auch in einer eigenen Sache ganz anderer Art. Betriebe und Dienstleister, die ein Dreieck mit Fähnchen am Stand angebracht haben, bieten während der gesamten Messe Gespräche und Informationen über Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten an.

