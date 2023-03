Energiekrise-Angst schwindet: Gemeinden kassieren Sparmaßnahmen

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Die Bürgermeister der Ebersberger Gemeinden hoffen, im nächsten Winter die Heizung wieder etwas nach oben drehen zu können. © dpa

Vor rund einem halben Jahr hieß es: Maßnahmen zum Energiesparen müssen her: Die Angst, im Winter frieren zu müssen, war bundesweit groß. Doch große Frieren im Winter blieb aus. Bundesweit werden Maßnahmen nun wieder zurückgeschraubt. Wie sieht das im Landkreis aus?

Landkreis – Vor rund einem halben Jahr hieß es: Maßnahmen zum Energiesparen müssen her: Die Angst, im Winter frieren zu müssen, war bundesweit groß. Kirchen sollten nachts nicht mehr beleuchtet werden, Schwimmbäder nicht mehr beheizt und warm duschen sollte auch nur noch zuhause möglich sein – und da bitte nicht zu ausgiebig. Auch die Gemeinden im Landkreis stellten Energiespar-Pläne auf.

Das große Frieren im Winter blieb aus. Bundesweit werden Maßnahmen nun wieder zurückgeschraubt. Wie sieht das im Landkreis aus?

Oberpframmern

Die Gemeinde Oberpframmern hatte über den Winter die Heizung in den öffentlichen Gebäuden – dem Rathaus und der Mehrzweckhalle (MZH) – zurückgefahren, erklärt Bürgermeister Andreas Lutz. Die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde ist bereits seit 2021 auf LED umgestellt und spare seither über 70 Prozent der Stromkosten. Zusätzlich habe die Gemeinde nun die Beleuchtungszeit des Kirchturms gekürzt. Man spielt in Oberpframmern aber mit dem Gedanken, die Heizung in der MZH wieder nach oben zu drehen. Die anderen Maßnahmen sollender Kosten wegen bleiben, so Lutz.

Grafing

Viel geplant und umgesetzt wurde in Grafing: Infomaterial für die Bürger, LED-Lampen in öffentlichen Gebäuden. Auch die Straßenbeleuchtung soll heuer noch auf LED umgerüstet werden. Eine neue Umwälzpumpe, die weniger Strom verbraucht, im Freibad. Die Durchlauferhitzer in den Toiletten sind aus. Auf dem neuen Kinderzentrum in der Forellenstraße soll eine PV-Anlage installiert werden, die künftig auch das Freibad versorgen soll, zählt Bürgermeister Christian Bauer auf. „Wir sprechen die Nutzer in Schulen und Kindergärten an, um sie zum Energiesparen zu motivieren.“ Die Stadt hat neue, programmierbare Thermometer gekauft und Strommessgeräte zum Ausleihen beschafft. „Bei der Umwälzpumpe des Freibades rechnen wir mit einer Einsparung von 30 Prozent.“, erklärt der Bürgermeister. Die Maßnahmen sollen auch künftig beibehalten werden.

Vaterstetten

In Vaterstetten wurden ebenfalls die Temperaturen des Hallenbads gesenkt. Auch die Brunnen- und Denkmalbeleuchtungen blieben dunkel, wie Bürgermeister Leonhard Spitzauer mitteilt. Nutzungshinweise für gemeindliche Liegenschaften und die Optimierung der Heizungsanlagen sollen beibehalten werden. Die Brunnen und Denkmalbeleuchtung sollen hingegen im Frühjahr wieder aktiviert werden. Und auch die Temperatur im Hallenbad haben die Vaterstettener wieder nach oben gedreht.

Zorneding

Wie in Grafing und in Vaterstetten wurden auch in Zorneding die Heizungen auf 19 Grad heruntergedreht. Zudem wurden hier Nicht-Aufenthaltsflächen nach Möglichkeit gar nicht geheizt, und auch die dezentrale Warmwassererwärmung wurde abgeschaltet, „wo unter hygienischen Voraussetzungen möglich und sinnvoll“, so Bürgermeister Piet Mayr. Fürs Rathaus gab es keine Weihnachtsbeleuchtung, in den Straßen weniger als sonst. Außerdem wurde der Rathausbrunnen frühzeitig eingehaust. Und auch das Motivieren von Mitarbeitern, Energie zu sparen, stand auf der Agenda. Noch ausstehend, aber in Planung, befinden sich in Zorneding außerdem ein Heizungscheck: ein hydraulische Abgleich und weitere Heizungsoptimierungsmaßnahmen insbesondere bei Gasheizungen, so Mayr. Und auch die Innenbeleuchtung öffentlicher Gebäude soll vollständig auf LED umgerüstet werden.

Bis zum Frühjahr sollen alle Maßnahmen bleiben. Was mit technischer Umrüstung verbunden ist, auch darüber hinaus. Aber der Zornedinger Rathauschef hofft, gemeinsam mit seinem Grafinger Kollegen, auf behaglichere Büro-Temperaturen im nächsten Winter: „19 Grad in sitzender Tätigkeit ist zwar auszuhalten und tragen wir mit, wenn es notwendig ist. Die kühle Temperatur möchten wir unseren Mitarbeitenden aber nicht länger als notwendig zumuten.“

Poing

Einiges passiert ist auch in Poing. Dort wurden zum 1. September vergangenen Jahres folgende Maßnahmen umgesetzt: Diverse Außen-, Pausenhof-, Schriftzug-, Parkplatz-, Fassadenbeleuchtungen sowie Bodenstrahler, wurden entweder komplett ausgeschaltet oder ihre Schaltzeiten angepasst, teilt Bürgermeister Thomas Stark mit. „Die Vorlauftemperaturen zu den verschiedenen Heizungssystemen werden in regelmäßigen Zeitabständen kontrolliert“, so Stark. Wo technisch möglich, sollen diese außerhalb der Nutzungszeit um zwei bis vier Grad sinken. Die Warmwassertemperatur zur zentralen Warmwasserversorgung wurde auf das hygienisch notwendige Minimum von 60 Grad begrenzt. Die Betriebszeiten von Lüftungsanlagen und Luftreinigern wurden auf das Notwendigste reduziert bzw. an die aktuellen Belegungszeiten angepasst. Und die Weihnachtsbeleuchtung in der Gemeinde wurde bereits zum 02. Januar wieder außer Betrieb gesetzt – und täglich nur kurze Zeit eingeschaltet. Wie es weitergeht, wollen die Poinger abhängig von der Entwicklung der Energiekosten entscheiden.

Aßling

Das Aßlinger Schwimmbad ist derzeit ohnehin außer Betrieb. Auch die Gemeinde im Süden des Landkreises hat aber noch andere Maßnahmen durchgesetzt: 19 Grad in öffentlichen Gebäuden, die Beleuchtung öffentlicher Gebäude wurde abgestellt und auch in Aßling wurde die Weihnachtsbeleuchtung vergangenes Jahr reduziert, heißt es aus dem Rathaus. Welche Maßnahmen davon beibehalten, und von welchen man sich wieder verabschieden möchte, muss erst noch entschieden werden.

Worin sich die Gemeinden alle einig sind: Auch wenn sie noch nicht sagen können, wie viel Energie die Maßnahmen tatsächlich eingespart haben – sinnvoll seien sie trotzdem. Und trotz des bundesweiten Murrens noch im Herbst, diesen Winter Abstriche machen zu müssen: Beschwerden gab es – zumindest im Landkreis – keine.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.