Nationalsozialismus in und um Grafing: Historiker Bernhard Schäfer gibt dem Schrecken ein Gesicht

Von: Sabine Heine

Bernhard Schäfer hofft auf weitere Dokumente aus der Bevölkerung.

Historiker Bernhard Schäfer erforscht seit Jahren Grafinger Schicksale der Nazi-Zeit - Täter und Opfer. Demnächst zeigt er im Grafinger Stadtmuseum eine Ausstellung über „Euthanasie“.

Grafing – Es sind drei Fotos, drei Namen. Drei Geschichten, die völlig unterschiedlich sind. Da ist Fritz Hintermayer, der letzte Chefarzt des KZ Dachau. Oder Gabriel Posolenyk, ukrainischer Zwangsarbeiter in Hinteregglburg. oder Josef Schechner, Bäcker aus Ebersberg. Alle drei verloren ihr Leben in Zusammenhang mit den Schrecken des Nationalsozialismus. Bernhard Schäfer, Grafinger Stadtarchivar und Museumsleiter sowie Vorsitzender des Historischen Vereins für den Landkreis Ebersberg, hat die Lebensgeschichten dieser drei Männer recherchiert und sie einem größeren Publikum erzählt (wir berichteten). Und Schäfer recherchiert weiter.

Forschung in den Familien

Seit seinem Studium der Geschichte ist das Dritte Reich einer seiner Forschungsschwerpunkte. „Hitler und Himmler kennt jeder“, sagt Schäfer, „aber wer weiß schon, was direkt vor der Haustür passiert ist?“ Hier setzt seine Forschung an. Ihn interessiert das, was in der Grauzone zwischen gut und böse passiert ist, eine Forschung jenseits von erhobenen Zeigefingern der Enkelgeneration nach dem Motto „Ihr hättet es doch wissen müssen!“ Schäfer: „Meine Aufgabe ist es, mehr Tiefenschärfe in das Bild vom Nationalsozialismus zu bringen.“ Dafür macht er sich auf die Suche nach Personen – Opfer, Täter oder auch irgendwas dazwischen.

Das Wissen unserer Großeltern geht verloren

Die drei Männer, die Schäfer in den vergangenen Wochen bei seinen Historischen Runden im Wirtshaus vor immer mehr Besuchern vorgestellt hat, sind genau das. Der unbelehrbare, grausame KZ-Arzt aus Grafing, der Zwangsarbeiter aus der Ukraine, der wegen sexueller Belästigung hingerichtet wurde – ohne Prozess und Urteil wohlgemerkt, oder der Bäcker, dessen Leben mit Gewalt beendet wurde, weil sein Geisteszustand nicht dem nationalsozialistischem Ideal entsprach. Schäfer erzählt diese und andere Geschichten, um die einzelnen Schicksale vor dem Vergessen zu bewahren – auch ohne zu bewerten, war der eine nun gut oder war er schlecht. „Vieles von dem Wissen unserer Großeltern versackt einfach“, weiß Schäfer, anderes wird verklärt. Und so manches wird einfach unter den Teppich geschoben. Zum Beispiel, wenn es um das Thema „Euthanasie“ geht, also um, wie es damals zynisch hieß, „Ballastexistenzen, die ausgemerzt werden müssen“. Es ging dabei um Menschen, die nicht den Nazi-Vorstellungen vom peerfekten Menschen entsprachen, um Behinderte Menschen, um psychisch Erkrankte.

Schäfer ist gerade dabei, eine Ausstellung zu diesem Thema aufzubauen. Er hat herausgefunden, dass 25 Personen aus Grafing und Umgebung der „Euthanasie“ zum Opfer fielen. Und, man möchte es nicht meinen, persönlichere Informationen aus dem familiären Umfeld hat er bislang erst von zwei Schicksalen bekommen. Nun hofft Schäfer auf weitere Familien, die vielleicht mal genauer hinschauen.

Die Geschichte am Leben erhalten

„Es gibt Familien, da wurde das einfach totgeschwiegen“, weiß der Historiker inzwischen. Nach dem Motto „Das war keine schöne Geschichte mit dem Onkel. Da red ma jetzt nicht drüber...“

In anderen Familien haben sich Angehörige auf Spurensuche gemacht – und außer vagen Überlegungen und Mutmaßungen auch oft nicht viel gefunden. Unterlagen wurden häufig vernichtet. Vielleicht auch aus Scham, nicht genug für den betroffenen Angehörigen getan zu haben, die in den Heil- und Pflegeheimen auf grausame und unmenschliche Art ermordet wurden oder verhungerten.

Ein schlechtes Gewissen ist heutzutage fehl am Platz. In der Forschung zum Dritten Reich geht es nicht darum anzuklagen, sondern Informationen zu finden, einzuordnen und mitzuteilen, damit diese Schrecken niemals vergessen werden.

Der Grafinger Museumsleiter bittet weiterhin um Fotos, Dokumente etc., die Euthanasie-Opfer im Landkreis Ebersberg betreffen. Am 20. Mai eröffnet er zu diesem Thema eine Ausstellung im Grafinger Museum. Bitte melden unter bernhard.schaefer@grafing.de

