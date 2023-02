Grafinger Faschingsvarieté: Explosion an Lebensfreude

Von: Michael Seeholzer

Der Ebersberger Christbaum (li.) wurde von den Clowns ob seines Aussehens „lobend“ erwähnt. © Rossmann

Das Grafinger Faschingsvarieté ist wieder da – und wie! Über 200 Amateure machten das beliebte Spektakel zu einem Gesamtkunstwerk. Fazit: Eine Explosion an Lebensfreude!

Grafing - Mitten im Getümmel: die drei Clowns Giagl, Wiggal und Ferdl, die ordentlich Biss hatten und in fünf Durchgängen lokale Prominenz aufs Korn nahmen. Dafür ließen sie sich auf der Bühne dann von Landrat Robert Niedergesäß, dem Landtagsabgeordneten Thomas Huber, und den beiden Bürgermeisterkollegen aus Grafing und Ebersberg, Christian Bauer und Uli Proske, gnädig Schnaps, Espresso, eine Goaßnmaß und Wasser servieren.

Das Faschingsvarieté des TSV Grafing ist eine mehr als nur Jahrzehnte alte Institution und ist dabei doch jung und frisch geblieben, auch wenn manche Akteure inzwischen schon 40 Jahre auf der Bühne stehen und standen. Ein Glück, dass es so viel ambitionierten Nachwuchs gibt, der mit Eifer der Rampe zustrebt und – wie im Falle der kleinen „Superhelden“ – dort manchmal gar nicht mehr runter will.

Bezaubernd: Die Kleinen der Turngruppe 1 mit ihrem Programm „Kleine Tropfen, große Strahlen“. © Rossmann

Nach einer „viel zu langen Zwangspause“ begrüßte das Direktorenduo Thomas Urban und Felix Richter die Besucher in der ausverkauften Stadthalle. Das Publikum wurde vom ersten Auftritt an bestens und insgesamt vier Stunden lang unterhalten. Den Auftakt machten wie immer die Gardemädchen des TSV, bevor ein buntes Programm an kostümierter Bodenakrobatik, rustikalen Sketchen und Gesangseinlagen abgefeuert wurde. Alle Mitwirkenden – von groß bis ganz klein – leisteten ihre beachtlichen Beiträge.

Manchmal tun die Clowns auch weh, wie man am Gesichtsausdruck von Landrat Niedergesäß erkennt. © Rossmann

Die Auftritte der drei Clowns Giagl, Wiggal und Ferdl, alias Martin Weigand, Hermann Holzmann und Stefan Marschner bildeten zwischen den einzelnen Programmteilen sozusagen das Grundrauschen des vergnüglichen Abends. Es war den Dreien anzumerken, dass sich durch die zweijährige Corona-Prohibition die Spiellaune gewaltig angestaut hatte. Clown Wiggal ließ sich auch durch einen akuten Hexenschuss nicht bremsen. Wofür gebe es schließlich 600er Ibuprofen, meinte er sichtlich schmerzgeplagt. Die Frechheiten des Trios durften sich also endlich wieder Bahn brechen. Zwei Jahre Pause äußerten sich aber auch insofern, als zuerst einmal ältere Themen abgearbeitet werden mussten. „Die Lieder sind einfach zu gut“, als dass sie nicht doch einmal gespielt werden sollten, meinte Clown Giagl zur Corona-Pause, bevor lokale Größen ihr Fett abbekamen, die zum Teil aus dem öffentlichen Leben inzwischen schon wieder verschwunden sind. Dabei ging es durchaus deftig zu. Allerdings ist derzeit Fasching, wo nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden darf.

Hoch hinaus bis zur Hallendecke: Die Gruppe High Energy begeisterte mit ihren Hebefiguren. © Rossmann

So führte das Trio unter anderem mit Bürgermeister Christian Bauer (CSU) und seiner Amtsvorgängerin Angelika Obermayr (Grüne) ein fiktives Interview zum Thema „Unsere Stadt muss schiacher werden“. Da konnten beide Bürgermeister erfolgreich etwas beisteuern. Für eine ganze Reihe von Themen lieferte die Ebersberger Zeitung die Steilvorlagen mit ihren Berichten unter anderem zur Grafinger „Stadtmauer“, mit der sich örtliche CSU-Granden selbst ein Denkmal gesetzt hatten, oder etwa zum Elkofener „Baumpaten“ Max von Rechberg. Ihm wurde für seine Idee der einträglichen „Begleiterscheinungen“ im Wald ein Plakat gewidmet, das stark an Werbung für einen Mafiapaten-Film mit Marlon Brando erinnerte.

Die „Garde“ der Grafinger Faschingsbären – anmutig und grazil – zeigte sich gelenkig wie eh und je. © Rossmann

Neben den lustigen Turnflöhen war vor allem der Auftritt der Tanzgruppe High Energy ein Glanzlicht des Abends. Deren Hebefiguren haben inzwischen eine Höhe erreicht, dass die Spitzendamen ganz oben die Beleuchtung in luftiger Höhe auf der Bühne mühelos mit der Hand ausschalten könnten. Auch die Gruppe Movimento begeisterte das Publikum. Die Trainingsmöglichkeit im neuen Zelt am Eisstadion macht sich da offensichtlich bemerkbar.

„Danke für die Erwähnung“: Ebersbergs Bürgermeister Ulrich Proske gibt den Clowns einen Schnaps aus und bedankt sich artig für den Spott. © Rossmann

Durch Erwähnung im Clowns-Programm geadelt wurden ein Grafinger Metzger, ein stadtbekannter Physiotherapeut (gleich mehrfach), der Ebersberger Christbaum (offensichtlich ebenfalls gleich mehrfach aufgestellt, weil heuer so zerrupft), der örtliche Bräu, der dem Varieté standhaft fernbleibt, und der scheidende Hausmeister der Stadthalle. Ihm wurde ein launiger, aber nett gemeinter Abschied gewidmet, wie Giagl versicherte. Männliche und weibliche Möchtegern-Schickeria, die sich in Grafing inzwischen recht wohl zu fühlen scheint, wurde ebenfalls ausdrücklich gewürdigt.

Extra-Applaus für TSV-Chefin Anna Hopfes und Alexandra Daser

Für ihren Einsatz gelobt wurden vom Prinzenpaar der Faschingsbären ausdrücklich die Vorsitzende des TSV Grafing, Anna Hopfes, und ihre Stütze Alexandra Daser, die für einen Extra-Applaus auf die Bühne geholt wurden. Klaus Welm und sein bewährtes Team sorgten für die Technik, und auch die Eltern der kleinen Turner leisteten ihren Beitrag, indem sie den Nachwuchs zu den Veranstaltungen und zum Training transportierten und nachts wieder abholten. Dabei legten sie mindestens so viele Kilometer zurück, wie die Techniker Kabel in der Stadthalle verlegen mussten, damit dem Publikum ein Licht aufgeht. Klappte aber alles wie am Schnürchen.

