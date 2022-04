Hohe Kosten nach Brandstiftung an Schule

Von: Robert Langer

Mehrere Feuerwehren waren an der Schule im Einsatz. Ein Übergreifen des Brandes auf die Klassenzimmer konnte durch das schnelle Eingreifen verhindert werden. © Barth

Der Schaden ist erheblich. Geschätzt werden die finanziellen Folgen einer Brandstiftung an der Johann-Comenius-Schule in Grafing auf zwischen 100 000 und 150 000 Euro beziffert.

Grafing – Nach vorläufigen Schätzungen werden die finanziellen Folgen einer Brandstiftung an der Johann-Comenius-Schule in Grafing auf zwischen 100 000 und 150 000 Euro beziffert, wie jetzt im zuständigen Ausschuss des Kreistags bekannt wurde. Angezündet worden war ein Papiercontainer, der eigentlich durch einen hohen Gitterzaun geschützt war. Die Flammen griffen auf die Fassade des Schulgebäudes über. Ursprünglich war man von rund 50 000 Euro Schaden ausgegangen. Jetzt ist die Summe deutlich höher und könnte noch weiter steigen.

Feuer Mitte März richtet erheblichen Schaden an

Passanten hatten in der Nacht zum Freitag, 18. März, einen brennenden Abfallbehälter an der Kapellenstraße in Grafing gesehen. Die Meldung bei der Feuerwehr ging um 2.18 Uhr ein. Der Feuerwehr Grafing, die von anderen Wehren unterstützt wurde, gelang es, den Brand zügig zu löschen. Eine Ausbreitung des Feuers auf Klassenräume konnte verhindert werden. Allerdings wurden das angrenzende Treppenhaus, die Fassade und ein Teil des Daches beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Das Förderzentrum ist eine Schule des Landkreises. Laut Landratsamt wurde bereits am Freitag die Stromversorgung im Schulgebäude gesichert. Die ausgelöste Brandmeldeanlage wurde durch eine Fachfirma wieder in Betrieb gesetzt. Durch das Feuer beschädigte Fenster wurden durch einen Schreiner mit Holzplatten gesichert. Das Löschwasser wurde umgehend aus dem Untergeschoss des Schulhauses abgepumpt. Und dann ging es vor allem um das Lüften der verqualmtem Räume. Mehrere Klassenzimmer waren vorübergehend nicht nutzbar. Die Klassen mussten teilweise ausgelagert werden. Die Klassenzimmer konnten am Montag, 28. März, wieder frei gegeben werden.

Vordach mit Stützen abgesichert

Bereits am Samstag waren Mitarbeiter des Landratsamtes mit einem Gutachter vor Ort. Danach musste das Vordach, ein Holzkonstruktion, aus statischen Gründen mit zusätzlichen Stützen abgesichert werden. Welche Schäden das Dach erlitten hat, ist bisher noch nicht klar. Je nach Ergebnis der anstehenden Untersuchungen könnten die Kosten der Sanierung weiter steigen.

Im Erdgeschoss des Gebäudes haben die Schutztüren „ihren Dienst“ getan und wohl Schlimmeres verhindert, wie im Ausschuss bekannt wurde. Fotos zeigen jedoch die Schäden unter anderem an den Decken und am Treppenabgang zum Keller. Auch die Fassade ist stark betroffen. Wer für den Schaden aufkommt, ist noch offen. Zunächst aber muss der Landkreis finanziell in Vorlage gehen.

Bei der Kripo Erding laufen die Ermittlungen aktuell noch. Laut Zeugenaussagen waren drei unbekannte Täter vor Ort, schwarz gekleidet und vermummt.

