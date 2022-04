Kinder müssen mehr zahlen: Freibad erhöht Eintrittspreise - „tut manchen weh“

Von: Michael Seeholzer

Alleinstellungsmerkmal und Zuschussbetrieb: Das Grafinger Freibad. © Stefan Roßmann

Das Defizit im Freibad Grafing wird immer größer. Die Stadt steuert gegen - mit höheren Eintrittspreisen.

Grafing - Trotz aller Bemühungen, das Defizit des Grafinger Freibades endlich in den Griff zu bekommen, hat der Fehlbetrag in der Stadtkasse ein neues Rekordniveau erreicht. Das hat Konsequenzen. Das Baden wird teurer. „Eigentlich gehen wir überall um ein Fünfzigerl rauf“, erläuterte Kämmerin Veronika Kainz in der jüngsten Stadtratssitzung, wie die Stadt jetzt reagiert. Das Gremium stimmte mehrheitlich zu.

Fünf Prozent weniger Defizit - „50 Cent Erhöhung tun manchem weh“

Aber sie ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Das ist nichts Ganzes und nichts Halbes“, kritisierte Christian Kerschner (SPD) den Versuch der Stadt, das Fass ohne Boden endlich in den Griff zu bekommen. Die Erhöhung senke das Defizit nur um fünf Prozent, rechnete er vor, um anzufügen: „50 Cent Erhöhung tun manchem weh.“

Die Eintrittsgebühren waren bereits 2016 und 2019 angehoben worden. Die exakten Zahlen waren für die Stadträte eine kalte Dusche: Das Defizit betrug 2019 noch 450 000 Euro, erhöhte sich 2020 auf 580 000 Euro und erreichte 2021 kapitale 680 000 Euro. Schwacher Trost: Für geringere Besucherzahlen in der Corona-Pandemie kann die Stadt nichts.

Personal, Energie: Ein Freibad kostet Steuergeld

Strom und Heizenergie wird teurer, und das Personal soll auch nicht für weniger Geld arbeiten müssen. Folge: Die Bewirtschaftungskosten landeten neu mit 120.000 Euro im Haushalt (plus 20.000 Euro), die reinen Personalkosten mit 348.000 (plus 13.000) Euro. Grafing beschäftigt dafür drei Angestellte und drei Auszubildende. Weitere Einstellungen als Aushilfskräfte seien für die Badesaison 2022 geplant.

Die Stadt bemüht sich um Mehreinnahmen: Auf große Nachfrage seien die 2021 erstmals angebotenen Schwimmkurse gestoßen. Die Grafinger Beschäftigten werden auch an zwei andere Kommunen ausgeliehen. Die Freibad-Preise lagen nach Recherchen der Verwaltung bisher vor allem bei den Kindern unter denen anderer Freibäder. Durch die Erhöhung wird mit Mehreinnahmen von 18.000 Euro jährlich gerechnet.

Eintrittspreise Freibad Grafing 2022: Kinder zahlen mehr

So schaut’s aus: Der Einzeleintritt für Kinder (sechs bis 16 Jahre) kostete bisher zwei Euro und wird künftig 2,50 Euro kosten. Erwachsene werden verschont und zahlen dafür gleichbleibend 4,50 Euro. Die Zehnerkarte für Kinder wird zwei Euro teurer und kostet dann 17 Euro, statt bisher 15. Der Preis für die Saisonkarte für Kinder steigt um zwei Euro von 25 auf 27 Euro. Im Vorverkauf kostet diese Karte 22 Euro.

„Wenn ukrainische Flüchtlingskinder ins Freibad wollen, werden wir versuchen, sie mit Zehnerkarten zu versorgen“, versprach Bürgermeister Christian Bauer. Die Erhöhung „ist moderat und in Ordnung“ fand Christian Einhellig (FW) in der Aussprache. Max Graf von Rechberg (CSU) erinnerte daran, mit welchen Maßnahmen in der Vergangenheit schon versucht wurde, das Defizit des Freibades zu senken. Alle seien vergeblich gewesen. Fazit: Das Freibad bleibt Zuschussbetrieb, aber auch ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt Grafing.

