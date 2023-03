Im Grafinger Dobelwald: Hund im Blutrausch reißt Reh

Von: Josef Ametsbichler

Dieses weibliche Rehkitz ist von einem streunenden Hund im Grafinger Dobelwald gerissen worden. Kein Einzelfall angesichts des Freizeitdrucks auf die Wälder. Bitte, bitte nehmt eure Hunde an die Leine! Werner Clausnitzer, Augenzeuge © Privat

Blutiger Vorfall im Grafinger Dobelwald löst bei Augenzeugen Entsetzen aus: Ein freilaufender Hund jagt ein junges Reh und tötet es schließlich.

Grafing – Als das Bellen plötzlich ganz nah ist, läuft Werner Clausnitzer los. Im Unterholz des Dobelwalds, erzählt der Grafinger schockiert, sieht er einen massigen Hund, der ein Reh bei der Kehle hat.

„Ich bin gerannt wie ein Wahnsinniger“, sagt der 78-Jährige. „Aber ich bin zu spät gekommen.“ Als der Rentner bei den Tieren ist, lässt der Hund von dem wehrlosen Wildtier ab und rennt davon ins Unterholz. Werner Clausnitzer muss den Todeskampf des Opfers hautnah miterleben. „Ich hatte das Reh im Arm, und es hat mich angeschaut“, sagt er, und seine Stimme zittert. Das Reh habe nur noch den Kopf hin- und hergeworfen. „Das war schlimm.“

Blutige Auswirkung des Freizeitdrucks auf die Wälder der Region

Der Grafinger musste am Samstagnachmittag, 25. Februar, Zeuge einer der blutigsten Auswirkungen des Freizeitdrucks auf die Wälder der Region werden. Dass nicht angeleinte Hunde Wild zu Tode hetzen, ist nicht an der Tagesordnung. Aber es ist auch kein Einzelfall.

Karl Wimmer ist Revierjäger im Grafinger Dobel, wo der Vorfall geschah. Er erinnert sich an einen Vorfall im vergangenen Jahr. Da habe der Waldbesitzer eine Muttergeiß schießen müssen, die von einem freilaufenden Hund so zugerichtet worden sei, dass sie nicht mehr zu retten war. Dieses Mal hat es ein weibliches Rehkitz erwischt.

Jäger: Der Hund war im Blutrausch

Dem kleinen Tier habe man die tödlichen Bisse auf den ersten Blick gar nicht angesehen, berichtet der Jäger. Doch die vermeintlich kleinen Wunden der Fangzähne hätten den Hals des Tiers zerfetzt. Als Wimmer hinzukam, war das Kitz bereits verblutet.

Dafür seien mehrere Hundehalter mit nicht angeleinten Tieren unterwegs gewesen. „Das ist ein Problem“, sagt der Jäger. Die Hunde, die er dort antraf, seien jedoch immerhin bei ihren Besitzern geblieben. „Der Hund war im Blutrausch“, sagt Zeuge Werner Clausnitzer über das angreifende Tier, das er schon lange vorher gehört habe. „Den würde ich wahrscheinlich am Bellen wiedererkennen.“

Polizei sieht Verstoß nach dem Tierschutzgesetz

Woher der wildernde Hund kam und wem es gehört, ist bislang unklar. „Dem nachzugehen ist schwierig“, sagt der Jäger. Anzeige habe er bislang keine erstattet. Die Polizei bestätigt, dass es derzeit keinen entsprechenden Fall bei den Akten gebe. Justiziabel sei so etwas aber durchaus, sagt Ebersbergs Dienststellenleiter Ulrich Milius. „Das ist ein Verstoß nach dem Tierschutzgesetz.“ Wenn ein nicht angeleinter Hund Schaden anrichte, könne der Besitzer zur Verantwortung gezogen werden.

Den Angreifer beschreibt Werner Clausnitzer als groß und kräftig, mit gut 70 bis 80 Zentimetern Schulterhöhe. Das Tier habe ein eher helles Fell mit Grautönen und sei besonders am Kopf auffällig flauschig gewesen. Der Zeuge des blutigen Angriffs ist wütend auf den unbekannten Besitzer – ob er sein Tier nun nicht anleine oder einfach unbeaufsichtigt zum Gartentor hinauslasse. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass er das Bellen des Hundes im Grafinger Dobel gehört habe. „Wenn ich dieses Tier erwische...“, sagt Clausnitzer. Dann besinnt er sich eines friedlicheren Appells an alle Haustierbesitzer, der angesichts des Erlebten von Herzen kommt: „Bitte, bitte nehmt eure Hunde an die Leine!“

