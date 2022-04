Großer Friedensmarsch in Grafing: Schüler demonstrieren am Freitag

Von: Michael Acker

Ein großes Transparent haben die Schüler der 6e für den Marsch gestaltet. © privat

Nach der Lichterkette in Ebersberg planen die Schulen aus Kirchseeon, Ebersberg und Grafing erneut eine Aktion, um für Frieden in der Ukraine zu protestieren.

Grafing/Ebersberg – Seit 24. Februar tobt Putins Angriffskrieg in der Ukraine. Unsägliche Not, Gewalt, Terror und Zerstörung zwingen viele Menschen, vor allem Kinder, zur Flucht. „Wir alle sind entsetzt und fassungslos. Das geht nicht spurlos an unseren Kindern und Jugendlichen vorbei, denn sie wissen, dass es kein Computerspiel mehr ist. Sie spüren Angst und Wut angesichts der Bilder, mit denen sie konfrontiert werden, vor allem aber Ohnmacht angesichts der Kriegsereignisse, die sie bisher nicht kannten“, sagen Stephanie Scharfenberg, Lehrerin an der Realschule Ebersberg, und Diana Kühnlein, Lehrerin an der Grund- und Mittelschule Ebersberg.

Zusammen hatten sie am 11. März eine Friedenslichterkette in der Kreisstadt organisiert. Jetzt folgt eine weitere Aktion in Form eines Friedensmarsches.

Friedensmarsch in Grafing: Schüler wollen Solidarität mit Kriegsopfern zeigen

Das Aufwachsen in Frieden habe seine Selbstverständlichkeit verloren. Die Kinder hätten das Gefühl, untätig sein zu müssen, sagen die Pädagoginnen. Verschiedene Hilfsaktionen, wie Spendenlauf und Sammeltage für Geld und bestimmte Hilfsgüter für die Ukraine, hätten nun bereits an den Schulen und anderswo stattgefunden. Die Friedenslichterkette, an der vor allem die Schulen, Jugendgruppen und Kindergärten teilgenommen haben, sei ein starkes Zeichen der Solidarität mit den vom Krieg bedrohten Menschen gewesen.

Diana Kühnlein und Stephanie Scharfenberg rufen jetzt dazu auf, für ein friedliches Europa, für die Universalität der Menschenrechte und den Schutz der Menschen einzutreten. Sie wollen nach eigenen Worten die jungen Menschen ernst nehmen, sie in der Bearbeitung der beunruhigenden Erfahrungen unterstützen und ihnen eine weitere Möglichkeit geben, ihr Eintreten gegen Krieg und für den Frieden zu fördern, zu begleiten und solidarisch an der Seite der aus der Ukraine Geflüchteten zu stehen. Vergessen werden sollen aber auch nicht die Menschen, deren Familien aus Russland stammen, die unter Umständen um das Leben derjenigen fürchten müssen, die den Mut aufbringen, gegen den Krieg Position zu beziehen.

Alle können mitmachen - Bürgermeister übernehmen Schirmherrschaft

Am Freitag, 29. April, soll nun in der Innenstadt von Grafing ein Friedensmarsch für alle Opfer des Krieges in der Ukraine stattfinden, an dem sich alle Schulen aus Ebersberg, Grafing und Kirchseeon beteiligen können. Zudem sind alle Kindergärten und Jugendorganisationen und alle Erwachsenen eingeladen, sich anzuschließen. Die Bürgermeister von Grafing und Ebersberg, Christian Bauer und Ulrich Proske, haben gemeinsam die Schirmherrschaft für die Solidaritätsveranstaltung übernommen. Die Gruppe „Drumlines“ wird den Zug anführen, der vom Volksfestplatz aus einen Weg nimmt und alle Beteiligten an verschiedenen Plätzen abholt, um dann alle am Marktplatz zu einer gemeinsamen Abschlussrunde zusammenzuführen. Wer sich dem Friedensmarsch anschließen möchte, kann das tun, und zwar ab 18 Uhr am Volksfestplatz Grafing, ab 18.10 Uhr am S-Bahnhof-Grafing, ab 18.20 Uhr an der katholischen Kirche.

