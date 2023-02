Frontalcrash auf B304: Zwei Frauen verletzt

Von: Michael Acker

Bei einem Frontalzusammenstoß in Gsprait sind zwei Frauen verletzt worden © IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Gsprait bei Grafing sind zwei Menschen aus dem Landkreis Rosenheim verletzt worden.

Grafing - Am Nachmittag des 22. Februrar, kam es auf der Bundesstraße B304 zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Das teilte die Polizeiinspektion Ebersberg mit.

Wer das Rotlicht missachtete, ist unklar

Eine 57-jährige Frau aus dem Landkreis Rosenheim wollte mit ihrem Fahrzeug von Wasserburg kommend in die Staatsstraße 2080 einbiegen und in Richtung Grafing fahren. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einer 67-Jährigen, die ebenfalls aus dem Landkreis Rosenheim, stammt und auf der B304 in Richtung Wasserburg fuhr. Die Ermittlungen, welche der beiden Verkehrsteilnehmerinnen das Rotlicht missachtete, dauern laut einem Sprecher der Polizei an.

Zwei Frauen in die Klinik eingeliefert

Beide Frauen wurden jeweils leichtverletzt in die Kreisklinik Ebersberg gebracht.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach polizeilicher Schätzung auf ca. 17.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Unfallfahrzeuge wurde die B304 durch die Freiwillige Feuerwehr Ebersberg / Nettelkofen für ca. eine Stunde teilweise gesperrt.

Die Polizeiinspektion Ebersberg bittet mögliche Zeugen des Unfalls, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 08092/82680 zu melden.

