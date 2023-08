Schönste Mama – auch ohne Haare: Für ihren Sohn kämpft diese Grafingerin gegen den Krebs

Von: Robert Langer

Unzertrennlich sind Stefanie Preißler und ihr fünfjähriger Sohn aus Grafing. Die Chemotherapie hat die 36-Jährige ihr volles Haar gekostet, doch wenn der Kampf gegen den Brustkrebs gelingt, ist das ein vorübergehendes und verschmerzbares Opfer, das die alleinerziehende Mutter nicht nur für sich, sondern vor allem für ihr Kind bringt. © privat

Stefanie Preißler kämpft gegen den Krebs und für ihren Sohn. Die 36-jährige Grafingerin sagt: „Wenn es mir schlecht geht, schaue ich nicht in den Spiegel.“

Grafing – „Leute haben für mich gespendet, die mich gar nicht mögen. Das habe ich nie erwartet, das hat mich sehr berührt.“ Das sagt Stefanie Preißler, Die 36-Jährige aus Grafing ist an Brustkrebs erkrankt, bekommt aktuell eine Chemotherapie. Die Haare sind ihr ausgefallen. Ihr fünfjähriger Sohn sagt zu ihr: „Auch ohne deine Haare bist du die schönste Mama.“

Steffi Chemo Krebs GoFundMe Spendenaktion.jpg © Privat

Freundin startet Spendenkampagne für ihren Kampf gegen den Krebs und ihren Sohn

Stefanie Preißler hat Tränen in den Augen und wirkt gleichzeitig sehr stark. Eine Freundin hat eine Spendenkampagne im Internet organisiert. Ziel: 5000 Euro. Das ist eigentlich nicht viel Geld. „Wenn ich es nicht schaffe, will ich meinem Sohn aber zumindest ein bisschen was hinterlassen“, sagt sie. Jeder Euro gibt ihr Kraft in ihren Kampf gegen die Krankheit und für die Zukunft, für ihren Sohn. Fast 2000 Euro sind in kurzer Zeit schon zusammen gekommen.

Zunächst habe sie selbst an ihrer Brust etwas ertastet sagt die alleinerziehende Mutter. „Beim Aufwachen im Bett.“ Ihre Frauenärztin habe anfänglich nichts gefunden. Stefanie Preißler ließ nicht locker, bekam einen Termin in einer Spezialklinik. Die Diagnose der Untersuchung war niederschmetternd. In einer Brust ganz versteckt ein bösartiger Tumor. Auf der anderen Seite auch ein Tumor, aber harmloser. „Im Rest des Körpers nichts. “ Die betreuende Ärztin sei super gewesen. „Schonungslos, ohne Schnörkel, ganz direkt.“

Schicksalsschläge: „Wenn ich in den Spiegel schaue, kommt alles hoch“

Mit der Diagnose bekam sie in der Kreisklinik sofort Unterstützung. Seitdem hat sie drei Zyklen Chemotherapie hinter sich. Sechs sollen es insgesamt werden. Danach noch ein Gentest und dann eine Operation.„Wenn es mir schlecht geht, schau ich nicht in den Spiegel“, sagt Stefanie Preißler. Das würde sie zu sehr an ihre Mutter erinnern, an deren gezeichnetes, faltiges Gesicht. Ihre Mutter ist an Lungenkrebs gestorben. „Wenn ich in den Spiegel schaue, kommt alles hoch.“ Ihr Vater starb kurz zuvor.

Vor ihrer Krebsdiagnose hatte Stefanie Preißler schon eine andere gesundheitliche Hiobsbotschaft zu verarbeiten. Eigentlich ist sie ausgebildete Altenpflegerin. Doch der Job machte sie fertig. Sie hatte psychische Probleme. Eine Mutter-Kind-Kur wurde genehmigt. Eine Umschulung zu einem Büroberuf war bereits zugesagt. In diese Zeit fiel der nächste Tiefschlag der neuen Diagnose Brustkrebs. Das war im März.

Grafingerin kämpft gegen Krebs: „Die Chemo ist grausam“

„Die Chemo ist grausam“, sagt die Grafingerin. „Ich liebe Essen.“ Schon in ihrer Zeit als Altenpflegerin habe sie morgens um acht Uhr früh Ravioli gefuttert. „Die Kolleginnen haben sich über mich lustig gemacht.“ Jetzt tue ihr in der Therapie der Mund weh und die Zunge sei pelzig. Sie habe zudem Halsschmerzen. Ihr Arbeitgeber sei sehr fair. Auch der Platz für die Umschulung in Kirchseeon werde für sie frei gehalten. Inzwischen hat sie aber finanzielle Schwierigkeiten. Die Nebenkostenabrechnung für die Wohnung könne sie derzeit nicht bezahlen. Sie bekomme Hilfe, ihre Freundin habe die Spendenaktion gestartet, die ihr Hoffnung gebe, sagt Preißler. Hoffnung gibt ihr auch ihr Sohn: „Wenn ich den nicht hätte, würde manches ganz anders ausschauen.“ Da ist er wieder, der Blick aus klaren Augen mit Kraft und Zuversicht.

Der Link zur Spendenaktion: https://gf.me/v/c/5ft6/kampf-gegen-den-krebs-fur-meinen-sohn

