Ganz persönliches Best of vom Grafinger „Guitar Highlander“

Von: Sabine Heine

Wild Willy Westbahn Mertl und Haustier daheim in seinem Reich in Dichau. © sh

Wild Willy Westbahns Protestsong generiert Einnahmen. Der Grafinger Musiker bringt außerdem ein neues Album auf dem Markt.

Grafing – Auf den Tag genau ein Jahr ist vergangen, seit der Grafinger Musiker, Komponist, Produzent und nicht zuletzt Sammler Wild Willy Westbahn Mertl und seine Freunde einen Protestsong gegen die Ukraine-Invasion herausgegeben haben (wir berichteten damals). „Wall against the war“ hat Mertl das Stück überschrieben. Der Song bezieht mit drastischen Worten ganz klar Stellung gegen die russische Attacke. Das kommt offenbar gut an. Mertl zieht ein überaus positives Fazit nach zwölf Monaten.

„Der Song läuft bis zu 2000 Mal jeden Monat im Radio“, berichtet er stolz. Positiver Nebeneffekt: Die öffentliche Sendung bringt jeden Monat um die 50 Euro Gema-Ausschüttung ein. „Das geht immer direkt ans Rote Kreuz in der Ukraine“, sagt Mertl. Es war von Anfang ein rein ehrenamtliches Projekt. „Wir hatten theoretisch um die 10 000 Euro Produktionskosten“, rechnet Mertl vor. Immerhin haben er und seine Mitstreiter 23 Tonspuren aufgenommen, hatten jede Menge sonst zu tun, Aufnahmen, Nacharbeiten und weiteres.

Und wie bei „Wall against the war“ Pink Floyds „The Wall“ und Survivors „Eye of the tiger“ als Vorlage dienten, präsentiert Wild Willy Westbahn nun ein neues Rock- und Blues-Album „Best of & Alive Volume 1“ mit Songs seiner persönlichen Favoritenliste. „Songs, die mein Leben begleitet haben.“ Zum Beispiel „Stand by me“, zu dem er die Sängerin Fabienne La Roche geholt hat, und die mit enorm kräftiger Stimme einen krassen Gegenpart zu Mertls Gesang bietet.

Oder ein anderer Klassiker, den ältere Musikfans noch kennen dürften. „You are my sunshine“ von Blues-Legende Alexis Corner. „Das ist eben mein Best of“, sagt Willy Mertl.

Dann holt er eine seiner 600 Gitarren und spielt ein paar Akkorde auf dem fast 100 Jahre alten Instrument von Robert Johnson, einem der einflussreichsten Blues-Musiker der Musikgeschichte und dem man einem Pakt mit dem Teufel nachsagte. Bald wird Mertl, „The Guitar Highlander“, dieses und all die anderen Instrumente einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Dann, wenn er sein Haus allen Interessierten als Museum zugänglich macht. Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte.

