Grafinger Millionär wird ausgenommen wie eine Weihnachtsgans

Von: Jörg Domke

Am Rande spielte vor Gericht die Rockergruppe „Hells Angels“ eine Rolle bei einem Erpressungsfall. © dpa

Ein inzwischen verstorbener Grafinger ist Opfer einer Erpressung geworden. Er zahlte, weil er versuchte, eine geliebte Prostituierte freizukaufen.

Ebersberg/Grafing – Den wohl bedeutungsschwersten Satz eines langen Tages im Sitzungssaal II des Amtsgerichts Ebersberg sagte Richter Frank Gellhaus – abgesehen von seinem Urteil nach fast sieben Stunden Verhandlung: Es sei, so der Vorsitzende und stellv. Direktor, erschreckend, mit welcher Vehemenz auch hier bei uns im Landkreis Menschen im Stande seien, die Not und Einsamkeit anderer auszunutzen und nicht einmal davor zurückschreckten, sie auszunehmen wie Weihnachtsgänse.

Familienvater wird zu Haftstrafe verurteilt

Genau deshalb, nämlich wegen versuchten Betrugs in Tatmehrung mit versuchter Erpressung, wurde vor dem Schöffengericht ein in Grafinger lebender Familienvater zu neun Monaten Haftstrafe (auf zwei Jahre Bewährung) verurteilt. Zwei weitere mit ihm angeklagte junge Männer aus Grafing bzw. Kirchseeon, zur Tatzeit im Jahr 2020 erst 19 und 20 Jahre alt, wurden zugleich freigesprochen. Ihnen war nicht im ausreichenden Maße nachzuweisen, an insgesamt zwei im Raume stehenden Taten beteiligt gewesen zu sein.

Opfer in vielfacher Hinsicht war ein damals 36-jähriger Grafinger, der nach eigenen, nicht final zu verifizierenden Angaben vor Jahren rund 1,4 Million Euro geerbt hatte. So sehr hier materieller Reichtum vorhanden war, so arm war der Mann jedoch in Wahrheit, hieß es im Verlauf der Verhandlung mehrfach.

Opfer kauft sich Liebe - immer wieder

Der Mann, der im Februar 2022 verstarb, hatte sich u.a. Liebe erkauft, indem er gleich mit mehreren Prostituierten dutzendfach in Kontakt stand. In eine der Escort-Damen muss sich der Verstorbene so sehr verliebt haben, dass er alles daran setzte, sie sozusagen freizukaufen. Freizukaufen im Zuhältermilieu, das wiederum in einer gewissen Verbindung gestanden haben soll zu Mitgliedern der Rockergruppe „Hells Angels“. Das Opfer jedenfalls zahlte und zahlte. Auch, als ihm immer wieder neue Geschichten aufgetischt wurde, bis es dann doch langsam erkannte, was da ablief.

Im Oktober 2020 kam es dann zu einem Vorfall vor seiner Wohnung. Das, was Juristen eine räuberische Erpressung nennen. 15 000 Euro solle der Grafinger zahlen, sonst werde man ihm alle Knochen brechen. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, sei eine vermummte Person vor dem Schlafzimmer aufgetaucht, die offenbar mit einer Scheinwaffe ausgerüstet war. Der völlig verschreckte Betroffene kontaktierte daraufhin die Polizei. Was sich an jenem Abend abspielte, ist protokolliert in sechs Vernehmungen des Geschädigten. Die vorzulesen dauerte alleine 72 Minuten.

Opfer: „Ich habe Ärger mit den Hells Angels

„Ich habe Ärger mit den Hells Angels“: Das erzählte das Opfer schließlich auch in seinem Bekanntenkreis frank und frei herum. Dort war vielen das große Geldvermögen durchaus bekannt, zumal der Grafinger seine satte Erbschaft auch nie wirklich diskret behandelte.

Einer derjenigen, die das alles mitbekamen, war auch der letztlich verurteilte Grafinger, der eigentlich aus Berlin stammt. Der türkische Staatsbürger bot dem Opfer seine Hilfe an. Er könne dafür sorgen, dass die Hells Angels von ihm abließen. Wie? Er besitze gute Kontakte zu den „Grauen Wölfen“, einer als rechtsextrem eingestuften türkischen Gruppierung. Um den Grafinger vor den Rockern zu schützen, müsse aber ein Schutzgeld bezahlt werden: 7000 Euro. Dass der Verurteilte in Wahrheit keinerlei Kontakte zu den Grauen Wölfen hatte und die Geschichte auch sonst reine Erfindung war, merkte das Betrugs- und Erpressungsopfer erst sehr viel später. Immerhin: Zahlungen fanden am Ende nicht statt.

Im Zuge polizeilicher Ermittlungen nach dem Vorfall Anfang Oktober 2020 vor der Wohnung des inzwischen Verstorbenen tauchten zur Überraschung der Ermittler zufällig in einem Wald bei Grafing u.a. eine Sturmmaske, Handschuhe, ein Handy und eine SIM-Karte auf. Die Karte zu dem „Täterhandy“, über das der Grafinger Freier u.a. Drohanrufe erhalten hatte. Auf diesem Handy, zugelassen auf einen in U-Haft befindlichen Albaner, der am Dienstag in Fußfesseln und und Handschellen vorgeführt wurde, fanden sich letztlich auch Kontaktdaten der Männer, die sich vor Gericht zu verantworten hatten. Teils wurden Daten bzw. Chatverläufe wieder gelöscht. Das, was noch übrig blieb, reichte dem Gericht jedenfalls nicht. Verwertbare DNA-Spuren fand man auch nicht. Was den Tatbestand der räuberischen Erpressung anging, wurden ergo alle drei freigesprochen.

Dass der verurteilte Grafinger (Jahrgang 1982) mit einer Bewährung davon kam, sei einzig seinem Geständnis in Sachen Betrug und Erpressung zu verdanken, so Richter Gellhaus in seiner Urteilsbegründung.

