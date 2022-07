Streit um Deo und Klarspüler: Geplanter Drogeriemarkt sorgt für Diskussion

Von: Michael Seeholzer

Teilen

Auf dem großen Aldi-Parkplatz in Grafing soll ein neuer Drogeriemarkt entstehen. © Stefan Rossmann

Die Stadt Grafing will einen zusätzlichen Drogeriemarkt am Ortsrand auf dem Aldi-Parkplatz. Doch nicht jeder ist dafür.

Grafing – Da hätte es vor Jahren noch einen Aufschrei gegeben, nicht nur, weil dafür Kundenparkplätze verschwinden: Ohne großen Widerstand hat der Grafinger Bauausschuss die ersten Weichen gestellt für einen neuen Drogeriemarkt am Ortsrand beim Aldi auf dessen eigenen Stellplatzflächen. Angst um die Geschäfte im Zentrum? Das war einmal.

Die Zeiten haben sich geändert: Nach und nach hat sich die Gastronomie der Innenstadt bemächtigt und so Verödungstendenzen verhindert. Das sieht in Ebersberg ganz ähnlich aus. Die Grafinger gehen damit einen weiteren Schritt in Richtung „neuer Marktplatz“ als Begegnungsstätte.

Befürchtungen vor Einzelhandelsausweisungen haben sich bis jetzt nicht erfüllt

Rückschau: Im Zentrum gab es früher mehrere Lebensmittelgeschäfte. Auch der Aldi war damals noch am Marktplatz zu finden. Bis der Discounter die Innenstadt verlassen konnte, dauerte es fast Jahrzehnte. 1989 wurde mit den Planungen begonnen, 2006 wurde der Markt an seinem jetzigen Standort an der Glonner Straße dann bereits erweitert, obwohl es auch dagegen Widerstände gab. Jetzt sollen noch einmal 800 Quadratmeter Drogeriemarkt dazukommen.

„In Grafing waren Einzelhandelsausweisungen immer streitbar“, erinnerte Bauamtsleiter Josef Niedermaier. Aber: „Die Befürchtungen haben sich in keiner Weise erfüllt.“ Die örtlichen Einzelhändler im Zentrum waren seinerzeit in großer Sorge, dass ihnen die Vollsortimenter auf der grünen Wiese zur Existenzbedrohung werden könnten. Örtliche Unternehmen wie Bäckereien oder die Brauerei fürchteten Nachteile, weil deren Produkte nicht in Discountmärkten angeboten wurden. So stießen auch die Planungen für den Rewemarkt an der Leonhardstraße anfänglich auf teils heftige Kritik. Sogar ein Bürgerbegehren wurde damals beantragt, allerdings erfolglos. Inzwischen wird diese zentrale Einkaufsmöglichkeit als Ankerbetrieb für die Innenstadt von den Kunden allseits geschätzt. Der Markt ist auch mit dem Rad und zu Fuß gut erreichbar.

Konkurrenz für Rossmann

Aber jetzt noch ein neuer Drogeriemarkt, obwohl es bereits den „Rossmann“ gibt? Das führtel zu einer Grundsatzdebatte. Josef Biesenberger (Grüne) meinte: „Ich sehe das Potential nicht.“ Darauf antwortete Claus Eimer (FDP): „Wirtschaftlichkeit ist nicht unser Business.“ Das läge in der Verantwortung der Unternehmen selbst. Ottilie Eberl (Grüne) äußerte sinngemäß, ob nicht schon genügend Geschäfte Shampoo und Spülmittel anbieten würden, schließlich gäbe es das alles auch im Supermarkt. Dazu hatte Walter Schmidtke (Bayernpartei) eine klare Meinung: „Wir werden nicht verhindern, dass jemand ein Deodorant oder einen Klarspüler kauft, bloß weil wir sagen: Das brauchen wir nicht!“ Josef Fritz (CSU) hingegen ist überzeugt: „Das Wohngebiet verträgt das mit Sicherheit“, noch dazu, wo am Aiblinger Anger Baulandreserven vorhanden sind, die mittelfristig entwickelt werden sollen.

Natürlich wurde auch über das Lieblingsthema einiger Stadträte diskutiert. Es ging um die Stellplatzfrage. Da allerdings konnte Elli Huber (CSU) ihre eigenen Beobachtungen beisteuern: „Selbst zu Stoßzeiten war der Parkplatz immer halb leer.“ Tatsache allerdings ist, dass für den neuen Drogeriemarkt wirklich Stellflächen geopfert werden sollen. Niedermaier informierte, dass dort 121 Parkplätze vorhanden seien und nach Umgestaltung der Fläche und der Errichtung des Drogeriemarktes noch 98 übrig bleiben werden. „Gesetzlich notwendig wären 67“, informierte der Bauamtsleiter.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.