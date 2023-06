Aus für Austern im Dobel: Schlossgaststätte Elkofen sperrt zu

Von: Josef Ametsbichler

Schon wieder zu: Für die Schlossgaststätte Unterelkofen bei Grafing wird erneut ein Pächter gesucht. © Stefan Roßmann

Schon wieder macht ein Wirt in Grafing zu: Die Schlossgaststätte im Ortsteil Unterelkofen braucht einen neuen Pächter.

Unterelkofen – Mediterrane Spezialitäten im Grafinger Dobelwald: Mit diesem Konzept war der ortsbekannte Wirt Horatio Husian vor rund zwei Jahren in der Schlossgaststätte in Unterelkofen gestartet; dem Volksmund als „Schlösse“ bekannt. Nun ist das Experiment mit Austern und Sekt als kulinarischem Dauerangebot vorüber. Das Schlösse hat geschlossen.

Wirt sagt: „Ohne Personal kannst du nicht kochen“ - nun ist er woanders

Aber nicht, weil die Gäste nicht gekommen wären, betont Husian auf EZ-Anfrage. Zwar sei der Winter nicht leicht gewesen, auch der Heizkosten wegen, doch das Problem liege woanders: „Ohne Personal kannst du nicht kochen“, sagt er. Auf seine Suchanzeigen habe er nicht einmal einen Rückruf bekommen. „Es ist schade, weil es so ein schöner Biergarten ist“, sagt Husian.

Für ihn ist es nicht das Aus als Wirt. Erst vor wenigen Wochen hat er den Hochreiterhof, das Restaurant des Golflubs Elkofen, übernommen. Dort können auch Nicht-Mitglieder kommen – das gastronomische Konzept sei ähnlich, sagt der Wirt. Gehobene mediterrane Küche mit Fisch-, Fleisch- und Pastaspezialitäten.

Schlossgaststätte Elkofen: Wirtshaus mit wechselhafter Geschichte

In der wechselhaften Geschichte der Schlossgaststätte Unterelkofen ist es wieder ein Pächter-Aus in kurzer Zeit. 2021 hatte die Corona-Pandemie Husians Vorgänger in die Insolvenz getrieben. Und 2017 war eine Wirtsfamilie aus einem Urlaub nicht zurückgekehrt. Es gab aber auch lange, erfolgreiche Pachtverhältnisse der Gaststätte in Besitz der Grafen-Familie Rechberg. Das Gebäude ist seit 1962 an die Brauerei Wildbräu verpachtet. Deren Chef, Gregor Schlederer, äußerte sich auf Anfrage nicht zur Kündigung seines Wirts und den Plänen für die Gaststätte.

