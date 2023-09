Autofahrerin übersieht E-Scooter: Mann schwer verletzt

Von: Michael Acker

In Grafing ist ein E-Scooter-Fahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Er zog sich schwere verletzungen zu (Symbolfoto) © Christoph Soeder/DPA

Ein Unfall in Grafing, an dem ein Auto und ein E-Scooter beteiligt waren, hat einen Schwerverletzten gefordert. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Grafing - Der Unfall an der Kreuzung Wasserburger Straße / Münchener Straße in Grafing ereignete sich am Montag, 4. September, wurde von der Ebersberger Polizei aber erst am Dienstag, 5. September, gemeldet.

Den Angaben der Polizei zufolge wollte eine 87-jährige Grafingerin von Wiesham kommend mit ihrem Wagen nach links in Richtung der ARAL-Tankstelle abbiegen und übersah dabei den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Grafinger mit seinem E-Scooter.

E-Scooter-Fahrer mit schweren Kopfverletzungen

Der E-Scooter-Fahrer stürzte aufgrund des Zusammenstoßes und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem E-Scooter wurde der Vorderreifen in Mitleidenschaft gezogen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt, ihr Fahrzeug unbeschädigt.

Die Unfallstelle war zum Zwecke der Unfallaufnahme und der ärztlichen Behandlung des Verletzten für etwa eine halbe Stunde halbseitig gesperrt.

