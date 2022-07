Dauerstörfall Grafing-Bahnhof: Nervenkitzel im Pannen-Aufzug

Von: Josef Ametsbichler

Am Dienstag mal wieder außer Betrieb: Der Pannen-Aufzug am Gleis 1 in Grafing-Bahnhof. © Stefan Roßmann

Der Aufzug an Gleis 1 in Grafing-Bahnhof: Immer wieder stecken Menschen dort fest, weil die Technik streikt. Die Bahn hat sich mit dem Ärger offenbar arrangiert.

Grafing-Bahnhof – Wer Nervenkitzel sucht, seinem Glück eine Chance geben will, den eigenen Herzschlag zwischen den Ohren spüren will, der braucht weder einen Fallschirmsprung noch einen Lottoschein zu bezahlen. Nein, Aufregung und Risiko gibt es gänzlich gratis am Gleis 1 in Grafing–Bahnhof: Der dortige Aufzug ist ein notorischer Hängenbleiber – zum Ärger von Pendlern, Stadt und Feuerwehr.

Wer dort einsteigt, geht ein gewisses Restrisiko ein, dass er seinen Zug nicht erwischt, weiß Nettelkofens Feuerwehrkommandant Georg Gar. „Die Chance aufs Steckenbleiben ist auf jeden Fall größer als die auf einen Lottogewinn“, frotzelt er. Viel größer. Dreimal sei seine Wehr in den zurückliegenden sechs Wochen angerückt, um Menschen aus dem Aufzug zu befreien. Üblicherweise verweigere dieser seinen Dienst kurz vor der Ankunft im Erdgeschoss, den Ausgang also schon in Sichtweite, berichtet der Feuerwehrchef. „Dann ist wieder ein halbes Jahr nichts“, sagt er über die Unberechenbarkeit der Ausfälle. Dass auf die Grafinger Bahn-Kunden an Gleis 1 ein Pannen-Aufzug lauert, bestreitet aber nicht einmal die Bahn.

Bürgermeister Christian Bauer kennt das Problem schon lange

Pech für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind: Am Dienstag funktionierte kein einziger Aufzug. © bahnhof.de

Dort träten „in der jüngsten Vergangenheit in der Tat vermehrt Störungen auf“, räumt ein Bahnsprecher ein. „Personen müssen jedoch nur im Ausnahmefall befreit werden.“ Das klingt wie eine gute Nachricht, bedeutet aber auch, dass die Feuerwehreinsätze offenbar nur die Spitze des Eisbergs bei den Aufzugstörungen in Grafing-Bahnhof ausmachen.

„Das Problem haben wir schon Jahre“, sagt Grafings Bürgermeister Christian Bauer (CSU). Gebessert habe sich trotz aller Beschwerden nichts, obwohl Grafing-Bahnhof einer der größten Pendlerparkplätze rund um München sei. Auch andernorts gebe es solche Problem-Aufzüge. „Service-Wüste Bahn!“, ärgert sich Bauer und schiebt nach: „Barrierefreiheit: Weit gefehlt!“ Immerhin bezahle die Bahn mittlerweile brav die Befreiungseinsätze der Feuerwehr. „Billiger für sie als ein eigener Dienstleister“, vermutet der Rathauschef.

Gleich mehrere Ursachen für Defekte

Ausbaden müssen das die Ehrenamtlichen der Nettelkofener Feuerwehr. „Wenn da Leute drin sind, was willst du machen?“, sagt Kommandant Gar. Dann rücken seine Retter eben wieder mit dem Werkzeugkoffer an und versuchen irgendwie, die Türen aufzubekommen. Vergangene Woche befreiten sie drei Menschen bei brütender Sommerhitze, darunter eine Frau mit Baby im Kinderwagen, erfuhr die EZ vor Ort. Sicherheitshalber rückt bei solchen Einsätzen auch der Rettungsdienst an. Vor nicht allzu langer Zeit sei ein Mann um die 50 einige Stunden festgehangen, weil er auf den Kundendienst der Bahn gewartet habe, statt den Notruf zu wählen, erzählt Gar. „Die Aufzüge bei Firmen müssen auch alle funktionieren“, wundert er sich. „Ich verstehe auch nicht, was die Technik da macht.“

Die Bahn wiederum sagt: „Aufgrund der vermehrt auftretenden Störungen haben wir aber derzeit ein vermehrtes Augenmerk auf die Anlage.“ So habe man etwa die Schachttüren ausgetauscht. Ursachen seien viele denkbar. Etwa solche „technischer Natur“, aber auch verursacht durch „unsachgemäße Nutzung“. Zuletzt habe etwa „innerhalb der Kabine ausgebrachte Flüssigkeit“ Defekte an der Elektronik verursacht – wie unappetitlich diese Flüssigkeit war, dazu geht die Bahn nicht ins Detail.

Bei EZ-Recherche: Keiner der drei Aufzüge funktioniert

Bahnhofsaufzüge sind Orte, an denen sich niemand freiwillig lange aufhält. Doch gibt es genügend Menschen, die wegen Mobilitätseinschränkungen auf sie angewiesen sind. Ihnen rät die Bahn, sich online live über den Aufzug-Status zu informieren und gegebenenfalls andernorts umzusteigen. Als die EZ das entsprechende Portal „bahnhof.de“ am Dienstag aufruft, ist der Aufzug auf Gleis 1 mal wieder außer Betrieb. Mehr noch: Von den insgesamt drei Anlagen an den Gleisen in Grafing-Bahnhof funktioniert keine einzige.

