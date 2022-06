Schlägerei am Zigarettenautomaten: Rosenheimer landet im Krankenhaus

Von: Helena Grillenberger

Schlägerei in Grafing-Bahnhof (Symbolbild). © Bundespolizei

Eine Aufforderung, nicht am Bahnsteig zu randalieren, endete am Sonntag in Grafing Bahnhof in einer Schlägerei und für einen der Beteiligten im Krankenhaus.

Grafing-Bahnhof – Weil ein 35-Jähriger am Bahnsteig randaliert hatte, kam es am Sonntagabend zu einer Schlägerei in Grafing-Bahnhof. Laut Polizei wurde der Mann von einem 29-jährigen Rosenheimer aufgefordert, nicht weiter gegen den Aschenbecher zu treten.

Der daraus resultierende Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Rosenheimer Schläge auf den Rücken abbekam. Als sich weitere Personen einschalteten, ergriff der Täter die Flucht.

Grafing Bahnhof: Streit endet in Schlägerei

Die Polizei, die von einem Anwohner verständigt worden war, rückte mit mehreren Streifen an. Außerdem war der Rettungsdienst im Einsatz.

Der Rosenheimer war erst kürzlich am Rücken operiert worden, klagte vor Ort über Schmerzen und wurde daher ins Krankenhaus gebracht. Die Personalien des mutmaßlichen Täters sind der Polizei bekannt; weil er ohne festen Wohnsitz sei, ist er für die Beamten jedoch momentan nicht greifbar.

