Grafing-Bahnhof wird wieder Baustelle: Ungemach für Schüler und Pendler

Von: Michael Acker

Lange Zeit hat es gedauert, bis der Bahnhof in Grafing-Bahnhof barrierefrei wurde. Jetzt stehen neue Arbeiten an. © Stefan Rossmann

Vor einem Jahr frohlockten Bahn, Politik und Zugreisende: Mit der Inbetriebnahme des Aufzugs an Gleis 5 in Grafing-Bahnhof war der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs endlich abgeschlossen. Jetzt stehen neue Bauarbeiten an, die für Pendler und Zugreisende neue Unannehmlichkeiten bereit halten.

Grafing - Die Stadt Grafing gibt sich auf Nachfrage unwissend. Sie sei nicht über die Maßnahme informiert, heißt es aus dem Rathaus. Die Bahn informiert auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung, dass sie ab März in Grafing-Bahnhof „verschiedene Maßnahmen“ durchführe, „mit dem Ziel, die Station für die Reisenden der S-Bahn und des Regionalverkehrs ansprechender zu gestalten“.

Unter anderem werde die Unterführung zu den Bahnsteigen saniert. Außerdem fänden an allen Bahnsteigen Instandhaltungsarbeiten am Bodenbelag statt. „Im Zuge dessen arbeiten wir auch an den Bahnsteigkanten, weshalb für den Zugverkehr weniger Bahnsteiggleise zur Verfügung stehen und es zu Fahrplanänderungen kommt“, sagt ein Sprecher der Bahn. Im Rahmen der Arbeiten würden auch Blindenleitstreifen erneuert beziehungsweise ergänzt, was auch der Barrierefreiheit diene. Die Arbeiten sollen „nach aktuellem Stand bis Jahresende“ abgeschlossen sein.

Bahn kündigt umfangreiche Fahrplanänderungen an

Für die Zeit von Ende Februar bis Ende Mai kündigt die Bahn schon mal umfangreiche Fahrplanänderungen an, weil die Bahnsteigbelegungen stark eingeschränkt seien. Das ist geplant: Eine von zwei stündlichen S-Bahnen entfällt zwischen Grafing und Ebersberg. Eine von drei stündlichen S-Bahnen wird zwischen Zorneding und Grafing ohne Halt in Eglharting und Kirchseeon über die Fernbahn umgeleitet. Das hat beispielsweise erhebliche Auswirkungen auf Schüler, die das Gymnasium Kirchseeon besuchen.

Schienenersatzverkehr wird eingerichtet

Schienenersatzverkehr wird zwischen Ebersberg und Grafing eingerichtet (stündlich von der Südostbayernbahn und stündlich von der S-Bahn München, das heißt zwei Busse pro Stunde zusätzlich zu den verbleibenden S-Bahnen. Zusätzlich wird laut Bahn Ergänzungsverkehr zwischen Grafing und Zorneding als Ersatz für die Haltausfälle in Kirchseeon und Eglharting eingerichtet, dieser verkehrt ausschließlich von Montag bis Freitag. Zum Einsatz gelangten dabei Busse mit einer Kapazität von bis zu 80 Personen.

Zehn Jahre bis zur Barrierefreiheit

Die Herstellung der Barrierefreiheit in Grafing-Bahnhof hat eine fast zehnjährige Geschichte. Im Zug des Infrastrukturbeschleunigungsprogramms 2013 (IBP) wurde Grafing bereits an den Gleisen im S-Bahnbereich barrierefrei ausgebaut, allerdings konnte man damals den Bau der Aufzüge nicht realisieren. Auf Antrag des CSU-Landtagsabgeordneten Thomas Huber wurde der weitere barrierefreie Ausbau dann ins Förderprogramm „Bayern-Paket 2013 – 2018“ aufgenommen und vom Freistaat entsprechend gefördert. Die Fertigstellung war zunächst für 2019 angepeilt, dann auf 2018 vorgezogen und schließlich nach mehreren Zwischenfällen und Komplikationen, darunter Frühjahrsstürme und zuletzt auch Corona, 2021 endlich realisiert worden.

