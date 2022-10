Entschluss steht fest: Grafing bekommt Wasserstofftankstelle

Von: Michael Seeholzer

Im Bauausschuss wurde das Thema rund um den Bedarf einer Wasserstofftankstelle debattiert (Symbolbild). © Sebastian Kahnert/dpa

Grafinger Bauausschuss gibt nach langer Debatte grünes Licht für neues Gewerbegebiet am Ortseingang samt Tankstelle.

Grafing – Ist der Wasserstoffantrieb eine Zukunftstechnologie oder gehören zentrale Tankstellen „in spätestens fünf Jahren der Vergangenheit an“, wie der grüne Stadtrat Josef Biesenberger glaubt? So breit war das Spektrum der Argumente für und wider, als es im Bauausschuss um die Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes samt großer Tankstelle am nördlichen Ortsausgang von Grafing auf Höhe des Autohauses Grill ging. Im Gremium fand sich eine Mehrheit für die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes.

Bedingung: Die Tankstelle muss tatsächlich auch Wasserstoff als Treibstoff anbieten. Das neue Gewerbegebiet soll nach bisherigem Verfahrensstand östlich der Münchner Straße auf einer freien Wiese entstehen. Dazu soll der Flächennutzungsplan geändert werden, wie der Stadtrat bereits beschlossen hat. Dem Argument, dass Wasserstoff nur dann Sinn mache, wenn der Strom, der zur Produktion dieses Treibstoffes notwendig ist, zum Beispiel aus Windenergie stamme, konnte die Verwaltung begegnen. Deren Antwort nämlich ließ aufhorchen. Offensichtlich gibt es in der Nähe einen Standort für ein Windrad, den man für geeignet hält. „Die Wasserstofftankstelle würden wir befürworten“, sagte Bürgermeister Christian Bauer (CSU).

Laut Niedermaier „einziger geeigneter Standort in Grafing“

Schräg gegenüber des jetzt anvisierten Standortes, südlich des Netto-Marktes, war die Ausweisung eines Gewerbegebietes samt Tankstelle am Widerstand der dortigen Anlieger gescheitert. Jetzt ein neuer Anlauf auf der anderen Seite der Münchner Straße. „Wir wollen es so lärmarm wie möglich gestalten“, versprach Bauamtsleiter Josef Niedermaier. Grünflächen sollen das Gewerbegebiet auflockern.

„Das ist der einzige Standort in Grafing, der sich für so ein Vorhaben eignet“, so Niedermaier. In der Sitzungsvorlage hieß es dazu: „Vor allem zeichnet diesen Standort die günstige Erreichbarkeit aus durch die Nähe zur B 304, dem einzigen überregionalen Verkehrsweg im Gemeindegebiet. Diese Bundesstraße ist in einem Abstand von ca. 500 Metern nach Norden über freie Strecke erreichbar.“

Wasserstofftankstelle als Lkw-Magnet

Genau die gute Erreichbarkeit aber war für Walter Schmidtke (Bayernpartei) eher ein Nachteil, wie er formulierte. „Eine Wasserstofftankstelle ist ein Pull-Faktor für Lkw“, wand er ein und verknüpfte damit die Befürchtung, dass wieder mehr Schwerverkehr nach Grafing selbst abfließen könnte. Das neue Gewerbegebiet wird durch einen Kreisel erschlossen. Auch längeren Sattelzügen wird ermöglicht, wieder auf die Bundesstraße zurückzukehren.

Das Bauamt argumentiert aber noch ganz anders: Vor allem auch den „örtlichen Transport- und Busunternehmen“ solle „diese für die Energiewende vorteilhaft angesehene Treibstoffversorgung zur Verfügung gestellt werden.“ Die Gebäude im Gewerbegebiet werden maximal zwölf Meter hoch werden.

