Verkehrs-Bypass soll Grafings Marktplatz wieder Marktplatz werden lassen

Von: Michael Seeholzer

Soll Bypass werden: Die Baulücke zur Gartenstraße. © Stefan Roßmann

Fahrspuren sollen reduziert werden: Bauausschuss plant mit Gartenstraße als neuer Durchfahrt zur Verkehrsentlastung des Stadtkerns

Grafing - Lohnt es sich, nach einer langen, umwegreichen Wanderung zu einem schönen Plätzchen jeden einzelnen Schritt noch einmal zu rekonstruieren? Manchmal muss man das vielleicht, um sich nicht zu verirren. Und vielleicht deshalb lagen in der jüngsten Bauausschusssitzung in Grafing 14 eng bedruckte Seiten auf dem Tisch. Aber jetzt geht es weiter.

Das schöne Plätzchen, zu dem da die Stadt seit Jahren unterwegs ist: ein verkehrsberuhigter Marktplatz, die gute Stube Grafings, wo sich Fußgänger und Radfahrer tummeln sollen – um das Zentrum mit seinen Geschäften lebendig zu halten. Einkaufen, bummeln und Kaffee trinken: Handel und Wandel hieß das früher, bevor die große Autolawine einsetzte und den Marktplatz zwischenzeitlich in einen ungastlichen Durchgangsort verwandelte. 20 000 Fahrzeuge täglich zählte man noch im Jahr 2009.

Marktplatz soll wieder Marktplatz werden

Künftig soll der Marktplatz seinem Namen wieder gerecht werden, so lautete die einstimmige Ausschuss-Empfehlung an den Stadtrat. Wenn nichts geschieht, fahren sonst bald wieder fast 20 000 Autos mittendurch – trotz der entlastenden Ost- und Westumfahrung. Schon 2035 könnten es wieder 19 000 Autos sein, hat das Verkehrsbüro Obermeyer ermittelt. Dessen Prognosen haben sich in der Vergangenheit weitgehend bestätigt.

In der Sitzung ging es darum, wie die nächsten Schritte auf der langen Wanderung zum attraktiven Zentrum aussehen. Ziel ist die „größtmögliche Verkehrsentlastung des Stadtkerns mit seinem historischen Marktplatz und die bauliche Umgestaltung zur Stärkung der Aufenthaltsqualität und der Erreichbarkeit für Fußgänger und Radfahrer“. Zudem ist außerdem „eine Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf maximal 30 Stundenkilometer und möglichst die Umgestaltung zum verkehrsberuhigten Geschäftsbereich vorgesehen“.

Fahrspur im Zentrum soll entfallen

Als Grundvoraussetzung gelten zentrumsnahe Verkehrsbypässe. Der wichtigste: ein künftiger Durchlass von der Glonner Straße über die Garten- zur Bahnhofsstraße. Dort gibt es eine Baulücke, wo das Hut-Mayr-Haus stand, das brannte und abgerissen wurde. Die Stadt konnte das Grundstück kaufen. Dort soll der Verkehr von der Glonner Straße Richtung Bahnhofstraße abgelenkt werden und so den Marktplatz umfahren. Konsequenz: Die Fahrspur im Zentrum direkt vor dem Volksbankgebäude vom Rathaus Richtung Bahnhof würde entfallen.

Einen Schritt weitergehen würde der Stadtrat, wenn er beide Fahrspuren zwischen Volksbank und Mittelinsel am Marktplatz sperren würde. Dann gäbe es im Zentrum keinen Kreisverkehr mehr. Der Haken: Die Abzweigung von der Glonner Straße zur Gartenstraße (am Zebrastreifen vor der evangelischen Kirche) könnte so überlastet werden, dass es eine Ampel bräuchte. Das wiederum könnte einen Rückstau in der Glonner Straße selbst auslösen, die ja von Wohnbebauung gesäumt ist.

Staatsstraßen zur Ortsstraße abstufen

Die Stadt belässt es deshalb zunächst bei der Sperre einer Spur am Marktplatz und beobachtet die Entwicklung. Fest steht, dass damit die beschaulichen Tage in der Gartenstraße mit relativ wenig Verkehr Vergangenheit werden. Zum Konzept gehört auch, dass die Aiblinger Straße von der Glonner Straße am Ortseingang von Grafing künftig nicht mehr hinter der neuen Siedlung, sondern bereits weiter außerorts als „Aiblinger Spange“ abgezweigt wird. Die Stadt will die Staatsstraßen, die über den Marktplatz laufen, damit zur Ortsstraßen abstufen. Das gibt Handlungsspielraum – ist aber noch ein weiter Weg.

