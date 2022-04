Landtagspräsidentin Ilse Aigner in Grafing - Begeisterung: Ausbaufähig

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) auf der Bühne des „LandTruck“ in Grafing, im Gespräch mit Moderator und EZ-Journalist Armin Rösl. © Stefan Roßmann

Landtagspräsidentin Ilse Aigner und mehrere Abgeordnete haben zum Auftakt einer Demokratie-Tour Grafing besucht. Der Andrang: ausbaufähig.

Grafing – Als Landtagspräsidentin Ilse Aigner auf dem Grafinger Rewe-Parkplatz aus der Limousine steigt, um mit Bayerns Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, wird sie von einem Pulk aus Lokalpolitikern und Pressevertretern empfangen. Die meisten Supermarktkunden spechten zwar kurz einmal zur silberfarbenen Bühne herüber, stehen bleiben in der Spitze aber nur gut zwei Dutzend Menschen. Die Stimmen aus den Lautsprechern, die für Bayerns Parlament und die Demokratie im Freistaat werben wollen, verklingen schon einen Steinwurf weiter im Grafinger Alltag. Aus dem Kirchenfriedhof gegenüber klingt getragene Blasmusik von einer Beerdigung – der Andrang drüben größer als hüben.

Ein Herz für die Herzkammer der Demokratie im Freistaat: Der Andrang auf den „Landtruck“ des Bayerischen Landtags auf dem Grafinger Rewe-Parkplatz war überschaubar – für die Besucher gab’s Lebkuchenherzen. © Stefan Roßmann

Auftakt im Landkreis Ebersberg: Bayerischer Landtag wirbt mit dem „LandTruck“ für Demokratie

Es ist die Auftakt-Veranstaltung für den „LandTruck“, eine fahrbahre Bühne, mit der der Bayerische Landtag durch den ganzen Freistaat touren wird. Das Ziel: Weiß-blaue Kugelschreiber und Lebkuchenherzen verteilen – und vor allem Volksnähe demonstrieren und mit den Menschen auf dem Land ins Gespräch kommen. Landtagspräsidentin Aigner (CSU) zählt zu Bayerns beliebtesten Politikern, doch auch ihr prominenter Name reicht angesichts der Kurzfristigkeit nicht, um den Parkplatz zu füllen. „Es ist Freitagmittag, wer hat da schon für so was Zeit“, kalauert ein Besucher. Und andere scherzen, dass es vielleicht an der nächsten Station des „LandTruck“ einen Freibier-Brunnen brauche wie jüngst bei einer bestens besuchten Veranstaltung der örtlichen Brauerei. Oder wenigstens eine Blaskapelle wie gegenüber auf dem Friedhof der Pfarrkirche.

Auf ein Foto: Anni Wachinger und Anton Stürzer sind extra gekommen, um Ilse Aigner (M.) zu treffen. © Stefan Roßmann

Ilse Aginer: „Corona hat Schleifspuren hinterlassen.“

„Corona hat Schleifspuren hinterlassen“, sagt Aigner kurz darauf ins Mikro, als es um den Draht zur Bevölkerung geht. „Unglaublich vermisst“ habe sie die Termine vor Ort. Auf der Bühne befragt EZ-Redaktuer Armin Rösl erst die Landtagspräsidentin zu Themen wie Volksnähe, Fake News und Social Media. Es folgt eine Diskussion mit den für den Landkreis zuständigen Abgeordneten: Thomas Huber (Grafing, CSU), Doris Rauscher (Ebersberg, SPD), Martin Hagen (Vaterstetten FDP-Fraktionschef) und Nikolaus Kraus (Ismaning, FW). Die Grünen sagte aus Termingründen ab, die AfD habe die die Einladung des Landtags nicht beantwortet, so ein Sprecher.

Wenige Besucher - aber einige sind eigens angereist

Extra für Ilse Aigner aus Ottenhofen im Landkreis Erding angereist sind dafür Brigitte Hiermann und Matthias Neumayer. Das Paar nutzt die Gelegenheit für einige persönliche Worte, ärgert sich über große und kleine Ungerechtigkeiten der Politik. Aigner lächelt, lauscht und hält auch mal dagegen. „Wenn ich jünger wäre, würde ich in die Politik gehen“, sagt Neumayr am Ende. „Es ist nie zu spät“, sagt Aigner. Das Paar zieht zufrieden ab. Aigner nickt und sagt: „Du musst zuhören als Politiker!“ Sie beobachtet an dem Tag aber auch, dass bei der Kontaktaufnahme noch Aufholbedarf besteht: „Manche trauen sich nicht recht her.“ Es bleibt bei zwei, drei solchen Begegnungen und ein paar Fotos, bevor sie wieder ins Auto steigt – die meiste Zeit wird sie von Politikern aus der Region in Beschlag genommen.

Kleine Autogrammjäger sorgen für Stimmung

„Das ist mir noch nie passiert!“ – CSU-Abgeordneter Thomas Huber umringt von kleinen Autogrammjägern. © Josef Ametsbichler

Vielleicht hätten die Zweitklässler der Grafinger Grundschule länger dableiben sollen. Das hätte Leben in die Sache gebracht. Die Grundschüler hatten die Bühne zuvor für eine Kinderbuch-Lesung in Beschlag genommen. Anschließend machten sie sich auf Autogrammjagd. „Das ist mir noch nie passiert!“, entfuhr es CSU-Mann Huber, als er sich von einem Kinderpulk mit Stiften und Zetteln umringt sah. So ging es danach jedem, der einen Hauch von Prominenz verströmte: Auch die Kameramänner eines lokalen Fernsehsenders mussten signieren. Die Begeisterungsfähigkeit beim Nachwuchs macht Hoffnung für die bayerische Demokratie – als Stargast Ilse Aigner kam, war die Klasse schon wieder weg.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.