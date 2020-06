300 Jahre alte Eiche in Gefahr: Niedergesäß sagt  erneute Prüfung zu

Was wird aus der alten Eiche am Seeschneider Kreisel? Um diese Frage ist eine Diskussion entbrannt. Landrat Niedergesäß will noch einmal prüfen, ob der Baum zu retten ist.

Grafing - Erneut hat sich Landrat Robert Niedergesäß (CSU) in die aktuellen Diskussion um den Erhalt der ca. 300 Jahre alten Eiche beim Seeschneider Kreisel eingebracht. Natürlich sei jeder Mensch, nicht nur die Grünen, für den Erhalt eines solchen Baumes. Bei der aktuellen Diskussion fehlten vielen Diskutanten aber auch wichtige Informationen, so der Landrat am Freitag, 12. Juni.

Straßenverbreiterung erforderlich

Bei der Baumaßnahme gehe es nicht nur um den sehr wichtigen und von allen Seiten erwünschten Radweg, der das Radwegenetz zwischen Ebersberg und Grafing-Bahnhof nahezu schließt und den Landkreis fahrradfreundlicher macht, sondern auch um die Sanierung der Kreisstraße EBE 8, die sich in einem erbärmlichen Zustand befinde. Die Straße sei derzeit nur fünf Meter breit. Nach den rechtlichen Vorgaben müsse eine Kreisstraße aber eine Mindestbreite von sieben Metern vorweisen, sonst werde sie auch nicht gefördert. Insbesondere diese Vorgabe führe zu den jetzigen Problemen.

Reaktionen verständlich

Die jetzigen Reaktionen um den Erhalt der alten Eiche seien verständlich, so Niedergesäß. Genauso habe auch er 2019 reagiert, als er erstmals von einem der betroffenen Grundstücksbesitzer auf die 300 Jahre alte Eiche aufmerksam gemacht worden sei. „Er hat umgehend eine Überprüfung darüber angeordnet, ob es eine andere Möglichkeit der Trassenführung gibt. Das Ergebnis: Eine echte Alternative wurde bisher leider nicht gefunden. Der Baum steht mitten auf der neuen Straße. Der Eingriff war nach Aussage des staatlichen Bauamtes mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und würde entsprechend ausgeglichen“, so das Landratsamt.

Kleinere Umplanungen reichen nicht

Der Radweg sei nicht das Problem! Kleinere Umplanungen, wie von den Grünen gefordert, würden die Eiche nicht retten. Ändere man den Straßen- und Radwegeverlauf in größerem Umfang, habe das einen wesentlich höheren Flächenverbrauch zur Folge und würde im Bereich des Waldes bedeuten, dass ein acht bis zehn Meter breiter Streifen neu gerodet werden müsste, sagt Niedergesäß. Die Bäume dort hätten zwar nicht die Alleinstellungsmerkmale, die der alten Eiche zugeschrieben werden, seien aber auch viele Jahrzehnte alt und verbunden im Ökosystem „Wald“.

Andere Trassenführung bedeute Baustopp

Eine andere Trassenführung würde neue erhebliche Einschnitte in Wiesen und Felder privater Grundbesitzer bedeuten. Damit den Beginn neuer Grundstücksverhandlungen und letztlich ein Baustopp für eine Baumaßnahme, die bereits vertraglich vergeben sei. Wegen der vorgegebenen Radien würde sich die Trasse massiv ändern. Gehe man den Weg, von den Radien abzuweichen, stünden auch die staatlichen Zuschüsse in Frage, die hier immerhin 650.000 Euro betragen, so der Landrat.

Allen Parteien im Kreistag sei immer an einer Trassenführung so nah wie möglich an der bestehenden Trasse gelegen gewesen, das habe umgesetzt werden können. Niedergesäß: „Auf der ursprünglichen Planfeststellungsvariante wären nur ca. 20 % auf der jetzigen Straßentrasse verlaufen, durch die gelungene „freiwillige Variante“ ist die Breite um 2 Meter reduziert und Verlauf ist weitgehend auf der jetzigen bereits versiegelten Straße. Straßenquerschnitt und Trassierungselemente wurden auf ein Minimum reduziert, d.h., Mindestradien von 300 m auf 200 m und Fahrbahnbreite von 8 m auf 7 m. Aus einer „Schnellstraße“, auf der man 100 km/h hätte fahren können, wurde eine umweltschonende Variante mit einer Tempo 70 Beschränkung und der Vermeidung einer weiteren Flächenversiegelung von mindestens 1.200 qm. In Kooperation und Mitwirkung aller Grundstückseigentümer wurde in einem mehrjährigen Verhandlungsverfahren einvernehmlich die jetzige Trassenführung vertraglich festgelegt So konnte auch ein langwieriges Planfeststellungsverfahren vermieden werden, das im Ergebnis wohl eher nicht zu dieser flächenschonenden Variante geführt hätte.“

Trasse kommt nochmal in Sitzung

Trotz dieser Tatsachen hat Landrat Robert Niedergesäß laut Landratsamt bereits beim Spatenstich am 3.6.2020 veranlasst, dass die alternativen Untersuchungsvarianten nochmals dem ULV-Ausschuss in seiner Sitzung am 30.06.2020 vorgelegt werden. „Jede der Alternativen, die man bis jetzt kennt, die auch in den Kreisgremien vorgestellt und diskutiert wurden, bedeutet einen Eingriff in die Natur, bedeutet Rodungen. Ich bin gerne bereit diesen Abwägungsprozess noch einmal zu diskutieren und Trassen zu untersuchen, die den Erhalt des Baumes ermöglichen, denn ich sehe den ökologischen und ideellen Wert dieses Baumes und der Gedanke, dass er gefällt werden muss, war und ist auch für uns sehr schmerzlich“, so Landrat Robert Niedergesäß.

