Besitzerin geht zum Friseur: Feuerwehr rettet Hunde vor Hitzetod aus Auto

Von: Michael Acker

Hitze kann für Hunde gefährlich werden. Eine Frau ließ in Grafing ihre zwei Vierbeiner stundenlang im Auto, das in der prallen Sonne stand. © Martin Gerten (dpa

Dehydrierte Hunde in einem Auto am Grafinger Marktplatz. Die Feuerwehr musste den Wagen öffnen, um die Tiere zu retten. Auf die Besitzerin wartet einen Anzeige wegen Tierquälerei.

Grafing - Die Grafinger Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag, 8. Juni, am Marktplatz ein Auto schadensfrei öffnen, in dem sich zwei Hunde befanden. Das Auto stand laut Polizei schon seit 10 Uhr in der prallen Sonne, die beiden Hunde hätten einen zunehmend dehydrierten Eindruck gemacht.

Feuerwehr gibt Hunden Wasser

Lediglich die Fenster des Wagens seien einen kleinen Spalt weit geöffnet gewesen, hieß es. Die Hunde wurden nach ihrer Befreiung durch die Feuerwehr mit Wasser versorgt.

Auf die 53-jährige Hundehalterin, die kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug kam und behauptete, beim Friseur gewesen zu sein, wartet eine Anzeige wegen Tierquälerei. Außerdem wird das Ebersberger Veterinäramt ihre Eignung zum Halten der Tiere überprüfen, sagt Polizeihauptkommissar Christian Marchner.

Panik der Hunde kann zu Hitzschlag führen

Selbst wenn das Fenster einen Spaltbreit geöffnet ist, können die Temperaturen im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs binnen weniger Minuten um ein Vielfaches ansteigen. Dies löst bei dem eingesperrten Hund Panik aus und kann schnell zum Hitzschlag führen, sagen Experten. Hunde gehören zu hitzeempfindlichen Tieren und verfügen über nur ein geringes Temperaturwohlfühlfenster. Außentemperaturen von 22 bis 25 °C (schon ohne Sonneneinstrahlung) veranlassen viele Hunde dazu, ihre körperlichen Aktivitäten zu reduzieren.

