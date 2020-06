Bub (4) spielt mit Feuerzeug - dann müssen 115 Feuerwehrleute anrücken

Ein vierjähriger Grafinger Bub hat am Pfingstmontag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Er wollte mit einem Feuerzeug eine Kerze anzünden.

Grafing - Gegen 11.30 Uhr, kam es in Grafing in einem Mehrfamilienhaus am Oelkofner Feld, zu einem Zimmer-Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der vierjährige Sohn aus dem Esszimmer heimlich ein Stabfeuerzeug geholt. Damit ging der Bub in das Schlafzimmer der Eltern und wollte dort eine Kerze anzünden, meldet die Polizei Ebersberg.

Dabei fing der Vorhang Feuer und es entwickelte sich schnell ein Zimmer-Brand. Die Mutter hat das Feuer glücklicher Weise schnell bemerkt und konnte den Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers erfolgreich eindämmen. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ihn löschen.

Da es sich um ein Mehrfamilienhaus handelte und das genaue Ausmaß des Brandes zunächst nicht feststand, waren ca. 115 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Da der Brand unter Federführung der Grafinger Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte, ist nur geringer Sachschaden entstanden und es kam zu keinerlei Personenschäden. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 5000 Euro.