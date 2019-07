Christian Bauer soll das Grafinger Rathaus erobern

Die Grafinger CSU geht optimistisch ins Rennen um das Grafinger Rathaus. Sie nominierte ihren Kandidaten Christian Bauer mit 100 Prozent der Stimmen.

Grafing - Er ist kein Mann der lauten Töne. Das aber soll nicht an seiner Entschlossenheit zweifeln lassen. Christian Bauer, 50, ist am Freitagabend, 12. Juli, von den Mitgliedern des Grafinger CSU-Ortsverbands zum Bürgermeisterkandidaten ernannt worden - mit 100 Prozent der Stimmen.

Bauer kündigte an, ein Bürgermeister für alle Grafinger sein zu wollen. Es gehe ihm darum Grafing nachhaltig und positiv zu entwickeln und die Lebensqualität in der Stadt steigern zu wollen. Der dreifache Familienvater arbeitet derzeit in der Stadtverwaltung unter Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne), der er das Amt streitig macht.

