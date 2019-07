100 Jahre SPD Grafing: Wahrheiten zum Weißwein

100 Jahre SPD-Ortsverein Grafing: So viel Überlebenswillen musste gefeiert werden. Und ein prominenter Gast war auch da.

Grafing– An der Wand im Grafinger Kastenwirtssaal hängt ein Portrait von König Ludwig. Und der Abend zum 100-jährigen Jubiläum des Grafinger SPD-Ortsvereines hatte tatsächlich etwas königliches, denn wer einmal erfolgreicher Bürgermeister in der Landeshauptstadt war, ist in Bayern soviel wie ein kleiner Monarch.

Ude kam viel zu früh

An diesem Tag ist Christian Ude jedenfalls der meist fotografierte Mensch im Landkreis Ebersberg, auch wenn er nicht mit der Kutsche kam, sondern mit dem Meridian. Und weil er dem öffentlichen Personennahverkehr alles zutraut, außer vielleicht Pünktlichkeit, nahm er einen Zug eher, was zur Folge hatte, dass er eine dreiviertel Stunde zu früh zum Jubiläum erschien.

Ude nahm es mit Humor, und an diesem ließ er die Besucher anschließend im vollen Kastenwirtssaal gerne teilhaben. Dabei servierte er den Genossen zu Canapés und trockenem Weißwein ein paar unbequeme Wahrheiten.

Viele Gäste aus anderen politischen Lagern

Der Bürgermeisterkandidat der SPD, Christian Kerschner-Gehrling, freute sich, dass „so viele Gäste aus den anderen politischen Lagern“ an diesem Abend den Genossen die Ehre gaben. Er wertete das als Zeichen „der guten Zusammenarbeit“, auch wenn er einräumte: „Die SPD steht derzeit nicht gut da.“ Das müsse anders werden.

Das sah auch der Historiker und Stadtrat Franz Frey so, der in einem Vortrag an Zeiten erinnerte, in denen CSU und SPD schon mal annähernd gleiche Stimmenanteile hatten. „Vor Ort geht es uns aber um den respektvollen Umgang mit der politischen Konkurrenz“, sagte Frey in seiner Rückschau.

Historischer Bogen von den Anfängen bis heute

Ude spannte anschließend den historischen Bogen von den Anfängen der SPD bis in heutige Tage. Dass Georg von Vollmar, einer der Männer der ersten Stunde und maßgeblich am Aufbau des bayerischen SPD-Landesverbandes beteiligt, in seiner Jugend sich als Freiwilliger zur päpstlichen Garde von Papst Pius IX. gemeldet hatte, habe ihm im katholischen Bayern nicht zum Nachteil gereicht. Im Gegenteil. „Das kann als Beispiel dafür dienen, dass die Verankerung in der Bevölkerung auch einem SPDler nicht schadet“, meinte Ude.

Bürgernähe schadet auch Sozialdemokraten nicht

Das mit der Bürgernähe hat aber manchmal seine Tücken, und der Redner erläuterte das am Beispiel des „Schwabinger Toni“, eines Münchner Originals. Der Toni tauchte gerne auf Stadtteilfesten der Sozialdemokraten auf und beeindruckte mit seiner Statur, seinem Bierbauch und seinem schwarzen Vollbart. Ude selbst war zu der Zeit Pressesprecher der Münchner SPD, und als er den Schwabinger Toni in den 1970er Jahren bei so einer Gelegenheit Max von Heckel vorstellte, dem damaligen Unterbezirksleiter, hielt dieser das verblüffte Original für ein hohes Tier und begann mit ihm ein Gespräch über die große Politik. Der Toni aber war Pförtner im Pressehaus von Münchner Merkur und tz in der Bayerstraße.

Arbeit im vorpolitischen Raum

Und weil dort viele Leute aus der Werbebranche aus- und eingingen, wurde der Schwabinger Toni bald als Fotomotiv entdeckt. Er wurde später wirklich zu einer bekannten Persönlichkeit, die Ude, immer noch als Pressesprecher, eines Tages auch Oberbürgermeister Jochen Vogel vorstellte – wortreich und mit dem Hinweis auf dessen Berühmtheit. Vogel hingegen meinte ungeduldig: „Ich kenne die Pointe, wahrscheinlich ist das ein Pförtner.“ Die Arbeit im vorpolitischen Raum, so Ude, sei wichtig, auch wenn dabei Fehler gemacht würden. „Die Parteien glauben, sie müssen die Politiker zum Anfassen in die Menge werfen.“ Er forderte die örtlichen SPD-Mitglieder aber auf, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen „auch auf Vereinsfesten“.

