„Weil der Junge lustig geschrien hat“: Mann verschickt Vergewaltigungs-Video - Reue verhindert Haftstrafe

Von: Josef Ametsbichler

Vergrößerung einer Facebook-App (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Eine Facebook-Nachricht mit einem Video, das erzwungenen Sex mit einem Minderjährigen zeigt, hätte einem Mann aus Grafing (Kreis Ebersberg) fast eine Haftstrafe eingebracht - die Sache wird teuer.

Grafing/Ebersberg – Der Schrei eines Buben hallt durch den Gerichtssaal und verklingt im betretenen Schweigen aller Anwesenden. Gerade hat Richterin Vera Hörauf ein gut zehn Sekunden langes Video abgespielt. Es zeigt den Jugendlichen im Alter von etwa 14 Jahren beim Erleiden eines schmerzhaften sexuellen Übergriffs, dessen Schilderung hier anstandshalber unterbleibt.

Weil er dieses Video im September 2018 weiterverschickt hatte, saß ein 31-Jähriger aus Grafing auf der Anklagebank. Er habe den Film „witzig“ gefunden, „weil der Junge lustig geschrien hat“, zitierte die Richterin aus der Aussage, die der Mann zuvor bei der Polizei gemacht hatte. Dem Angeklagten war das Lachen zwischenzeitlich vergangen. „Ich möchte sagen, dass es mir sehr leid tut“, erklärte er gleich zu Beginn sichtlich kleinlaut.

Jugendpornographisches Video weitergeleitet: Algorithmus stoppt Verbreitung

Das Video habe er auf einem öffentlich zugänglichen Internetportal gefunden und an einen Facebook-Chat mit zwei, drei Freunden geschickt, in der derber Humor geherrscht habe. „In dem Moment war das wie ein Scherz“, sagte der Mann. „Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu erklären.“ Zu Gesicht bekamen die Adressaten das Video übrigens nie – der Algorithmus des sozialen Netzwerkes erkannte den kinder- bzw. jugendpornografischen Inhalt und sperrte es, mitsamt dem Facebook-Account des Absenders. Der bekam Post von der Kripo.

„Es wird sich in Zukunft sicher nicht wiederholen“, versprach der Grafinger. Er habe schließlich selber zwei Kinder. Die Richterin glaubte das dem in sich zusammengesunkenen 31-Jährigen: „Ich habe den Eindruck, dass da ein Denkprozess stattgefunden hat“, attestierte sie ihm. Dennoch war ihr wichtig, dem Mann vorzuhalten, was er da verschickt hatte: „Meines Erachtens ist das ein Schmerzensschrei“, sagte sie über den Inhalt des Videos.

Anklage sieht keine pädophile Motivation - die satte Strafe gibt es fürs Verbreiten

Eine pädophile Motivation des Angeklagten unterstellten weder Gericht noch Staatsanwaltschaft. Doch beide fanden es weder witzig noch legal, dass der Mann den Film verschickt hatte. Die Staatsanwältin summierte diese Einschätzung auf die Forderung nach einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe mitsamt einer Geldauflage von 3000 Euro.

Der Angeklagten wurde ob dieser Forderung sichtlich blass um die Nase und schlug die Hände vors Gesicht. Als letztes Wort brachte er nur die Bitte um Ratenzahlung im Fall einer Verurteilung hervor. Die Richterin hielt ihm seine glaubhafte Reue zugute und verzichtete auf eine Haftstrafe. Dafür fiel die Geldstrafe mit 150 Tagessätzen zu je 50 Euro, in der Summe 7500 Euro, umso saftiger aus. Weil die Höhe 90 Tagessätze übersteigt, gilt der Mann nun zudem als vorbestraft. „Mein Fehler ist mir bewusst“, lauteten die Worte, mit denen er das Urteil akzeptierte.

