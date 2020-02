Stadthallensanierung: Vetternwirtschaft-Vorwurf ist vom Tisch

Der Vorwurf der Vetternwirtschaft ist vom Tisch, Grafings Bürgermeisterin Angelika Obermayr hat auch ihren persönlichen Verfügungsrahmen nicht überschritten.

Grafing – Das Ergebnis der kommunalaufsichtlichen Überprüfung von Amtsvorgängen der Grafinger Bürgermeisterin Angelika Obermayr durch das Landratsamt Ebersberg liegt vor. Es seien keine Rechtsverstöße erkennbar, heißt es in den beiden wesentlichen Punkten. Dabei ging es unter anderem um Auftragsvergaben im Zusammenhang mit der Sanierung der Stadthalle.

Fehler sind in Grafing trotzdem passiert

Fehler sind Obermayr trotzdem passiert. Die Zukunft der wegen Brandschutzmängeln sanierungsbedürftigen Stadthalle ist schon lange in der Schwebe. Obermayrs Informationspolitik wurde von der Kommunalaufsicht als „grenzwertig“ bezeichnet, wobei freilich auch der Stadtrat selbst sich in die Verantwortung gezogen fühlen könnte. Die Möglichkeit des Gremiums, ausgelöst durch erhebliche Veränderungen im Nachtragshaushalt „per Antrag eine Berichterstattung von der Verwaltung einzufordern“, sei ungenutzt geblieben, so die Kommunalaufsicht. Daraus könne der Schluss gezogen werden, „dass das Gremium der Verwaltung diesbezüglich vertraut und die Verzögerung bei der Sacharbeit akzeptiert.“ „Die Brandschutzklappen konnten nicht sofort ausgetauscht werden, was auch so im Nachtragshaushalt und im Haushalt 2019 klar gegenüber dem Stadtrat kommuniziert wurde“, sagt Obermayr dazu.

Stadtrat Heinz Fröhlich legte Dienstaufsichtsbeschwerde ein

Im Rahmen einer Dienstaufsichtsbeschwerde hatte Stadtrat Heinz Fröhlich (Bündnis für Grafing) vier Punkte vorgebracht. Geprüft werden sollten Verwandtschaftsverhältnisse der Bürgermeisterin zu Auftragnehmern der Stadt, eventuelle Überschreitungen des persönlichen Verfügungsrahmens der Bürgermeisterin, die Berichterstattung an den Stadtrat und der Vollzug eines Stadtratsbeschlusses vom September 2017.

Die beiden ersten Punkte sind gegenstandslos, weil keine „Vetternwirtschaft“ erkennbar sei und der mit einem Gutachten zur Stadthallen-Sanierung beauftragte Architekt Klaus Beslmüller „auch vor Amtsantritt von Obermayr „bereits mehrfach mit Aufträgen zu diesem Projekt betraut war“, sagt das Landratsamt. Zur Erklärung: Beslmüller ist der Ehemann der Schwester des Ehemannes der Bürgermeisterin.

Verfügungsrahmen wurde nicht überschritten

Auch ihren Verfügungsrahmen hat die Rathauschefin nach juristischer Auffassung nicht überschritten. Es erfolgten im Rahmen der Untersuchung der Stadthalle mehrere Abschlagszahlungen: Eine durch einen anordnungsbefugten Mitarbeiter (11 050 Euro), zwei Zahlungen durch Obermayr selbst in Höhe von einmal 13 800 und einmal 10 250 Euro, sowie eine in Vertretung durch den 2. Bürgermeister Josef Rothmoser (16 000 Euro).

Es wurden keine Angebote eingeholt

Problematisch sei in diesem Zusammenhang zu sehen, dass vorher keine Angebote eingeholt wurden. „Verbesserungsbedarf sieht die Rechtsaufsicht bei der Aktenführung. Es wird empfohlen, in Zukunft Aufträge schriftlich zu erteilen und Rechnungen getrennt zu stellen, um Missverständnisse hinsichtlich einer Überschreitung der Wertgrenzen zu vermeiden“, räumt Obermayr ein. „Auch hätte ich den Stadtrat über die Selbstanzeige und das Interimsnutzungskonzept hinsichtlich der festgestellten Mängel in der Stadthalle informieren müssen. Diese Fehleinschätzung tut mir sehr leid. Ich werde hier den Informationsfluss verbessern.“ In diesem Zusammenhang hatte die Kommunalaufsicht einen Verstoß gegen die Geschäftsordnung festgestellt. „Mir ist wichtig, dass zum ersten Mal die Stadthalle ganzheitlich untersucht wurde. Diese Konzeptstudie ist eine wichtige Grundlage dafür, eine Entscheidung über die Zukunft der Stadthalle fällen zu können“, so Obermayr.

