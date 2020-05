Falsche Polizisten: Opfer in Grafing gesucht

Die Polizei sucht nach erfolgreicher Festnahme von drei „falschen Polizeibeamten“ weitere mögliche Opfer in Grafing.

Grafing - In Wallhausen im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg konnten am 19. März drei Personen bei einer Geldübergabe von der Polizei festgenommen werden. Nach der Festnahme durchgeführte Ermittlungen durch Kriminalbeamte des Polizeipräsidiums Aalen ergaben, dass die drei Tatverdächtigen mehrfach als sogenannte „falsche Polizeibeamte“ versuchten, an das Vermögen von meist älteren Mitbürgen zu gelangen.

Mitte Februar in Grafing aktiv

Die Kriminalbeamten ermittelten, dass die drei Festgenommenen am Mittwoch, 19. Februar 2020, in Grafing Geld abgeholt haben. Gemäß den Ermittlungen befanden sich die drei Tatverdächtigen an diesem Tag zwischen 8 Uhr und 22 Uhr in Grafing. Die Kriminalpolizeidirektion Waiblingen des PP Aalen geht davon aus, dass es an diesem Tag zu einer erfolgreichen Geldübergabe im Bereich Grafing kam. Leider ist bis dato keine entsprechende Anzeige bei der Polizei erstattet worden.

Fragen der Polizei

Die Polizei fragt: Wer übergab an diesem Tag Bargeld an vermeintliche Polizeibeamte? Wurden am 19.02.2020 oder in den Tagen zuvor im Bereich Grafing verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit Bargeldabhebungen gemacht? Wer beobachtete eine entsprechende Geldübergabe bzw. verdächtige Personen?

Hinweise in dieser Sache nimmt die Kriminalpolizeidirektion Waiblingen unter der Rufnummer 07151 / 9500 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.