Grafinger Geschäfte verhängen Schaufenster

Was passiert, wenn der Einzelhandel stirbt? Wie sehen Innenstädte aus, wenn Kunden nur noch online einkaufen? Davon konnte man sich in Grafing ein Bild machen.

Grafing - Stellvertretend für den Grafinger Einzelhandel hatten am vergangenen Wochenende fast alle Geschäfte am Marktplatz in Grafing ihre Schaufenster „offline“. Unter dem Motto „Wer berät uns jetzt noch persönlich? – Sie haben es in der Hand!“ wurden die Schaufenster an 20 Geschäften individuell abgeklebt und verdunkelt. Kreative Slogans an den Fenstern hatten die Idee dieser Aktion noch verstärkt.

Überraschungseffekt

Geschäftsinhaber, Werbering und weitere Beteiligte vor Ort wollten bewusst auf den Überraschungseffekt setzen. Passanten standen teilweise ratlos und fragend auf dem Marktplatz.

„Mit unserer Aktion sollte ein Zeichen für den Standort Grafing gesetzt werden“, sagt Werbering-Mitglied Wolfgang Schaar. „Wir brauchen den lokalen Handel, die regionalen Märkte und die Vernetzung vor Ort.“

Angst vor Ladensterben

„Was muss unternommen werden, dass Grafing vor einem Ladensterben verschont bleibt? Wie kann jeder einzelne mit seinem Kaufverhalten einen wesentlichen Beitrag hierzu leisten und welche Optimierungen sind sonst noch nötig – Stichworte: Sortiment, Service, Öffnungszeiten? Wir freuen uns über eine rege und konstruktive Diskussion“, so der Werbering.

Auch interessant: Mehr Leben – weniger Defizit