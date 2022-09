Graf verkauft Wald-Patenschaften als „Baumpatron“ - Bedingungen machen stutzig

Klima retten oder Geld verdienen?

Für ein paar Euro im Jahr Waldpate werden und so ein klimarettendes Öko-Paradies unterstützen – das neue Angebot des Grafingers Max Emanuel Graf von Rechberg namens „Baumpatron“ klingt recht verlockend. Doch wenn man genauer hinschaut, hat vor allem einer was davon: der Graf selbst.

Grafing – 1,80 Euro im Jahr reichen aus, um Gutes für den Wald, das Klima und das eigene Gewissen zu tun. So viel kostet es, ein Jahr lang „Waldpate“ für einen Quadratmeter Boden im Forst des Grafinger Grafen Max von Rechberg zu werden. Bis zu 1000 Quadratmeter kann jeder Spendenwillige so vor Kettensäge und Harvester retten, so der Graf.

Das Versprechen von „Baumpatron“: Kein Nutzholz mehr schlagen - nur noch Pflege-Arbeiten

Er wolle die „bepateten“ Flächen in dem 235 Hektar großen Wald rund um den Dobel im Grafinger Süden aus der „rein auf Holzproduktion gerichteten Bewirtschaftung“ herausnehmen. Stattdessen solle der Bestand dank der finanziellen Unterstützung der Paten in Richtung Biodiversität und Kohlenstoffspeicherung hin entwickelt und ausgerichtet werden – so steht es auf dem Online-Auftritt des „Baumpatron“ genannten Projekts. Weiter: „Das bedeutet, dass auf dieser Fläche kein Nutzholzeinschlag mehr stattfindet, sondern nur noch Pflege.“ Das klingt charmant.

Rechbergs Baumpatron: 11.800 Euro Hektarpreis im Jahr - aber kein Mitspracherecht

Bis man näher hinschaut. Ein jährlicher Abopreis von 1,80 Euro pro Quadratmeter macht 11.800 Euro Einkünfte pro Hektar für den „Baumpatron“. Gerechnet auf die theoretisch zu vergebende Gesamtfläche von 235 Hektar wären das rund 2,8 Millionen Euro. Zum Vergleich: Ein Hektar bayerischer Acker kostete laut amtlicher Statistik 2020 im Schnitt 444 Euro Jahrespacht – dafür darf der Bauer entscheiden und ernten, was er sät.

Der Waldpate erwirbt „keinerlei Eigentums-, Besitz- oder Nutzungsrechte“, heißt es dagegen in den Geschäftsbedingungen von „Waldpatron“. Stattdessen gibt es eine Urkunde – nach Ablauf der Widerrufsfrist. „Dem Waldpaten stehen keinerlei Entscheidungsbefugnisse oder Mitwirkungsrechte zu.“

800 Gramm CO2 pro Hektar - Baumpatron-Paten zahlen hundertmal mehr als anderswo pro Tonne

Aber es ist ja für die Umwelt, also für den guten Zweck: 800 Gramm CO2 pro Quadratmeter spare der Patenwald im Jahr ein, steht auf der Homepage. Verlässt man sich auf das Versprechen und die Zahlen dort, müssten Waldpaten laut Dreisatz eine Fläche von 1250 Quadratmetern pachten, also 2250 Euro bezahlen, um eine Tonne CO2 einzusparen. Zum Vergleich: Der Marktführer bei den Non-Profit-Agenturen für gutes Klimagewissen, „Atmosfair“, verlangt 23 Euro je kompensierte Tonne. Ein Hundertstel. An den Börsen für Emissionszertifikate schwankt der Preis je Tonne CO2 um die 80 Euro. Ein Dreißigstel der von Rechbergschen Rechnung.

Waldbesitzer-Chef nennt Rechberg-Projekt „wirtschaftlich sehr interessant“, ökologisch: naja

In der Branche sorgt dessen Modell für Erstaunen. Werner Fauth, Chef der Waldbesitzervereinigung im Landkreis Ebersberg, sagt der Redaktion: „Das ist ein wirtschaftlich sehr interessantes Geschäft.“ Der Ertrag aus einem Hektar Wirtschaftswald liege bei durchschnittlich 300 Euro im Jahr. Kein Vergleich zu potenziellen 11 800 Euro Paten-Geldern, auch abzüglich aller Ausgaben. Er sagt auch, diplomatisch: „Hinter den ökologischen Sinn stelle ich ein Fragezeichen.“ Holz im Wald stehen zu lassen, das sei nicht der einzige Weg, es als CO2-Speicher nutzen zu können – diesen Effekt habe auch die Verwendung als Bauholz. Und im Wald könnten neue Bäume nachwachsen.

+ Für den ökologischen Umbau und den Verzicht auf kommerzielle Holzproduktion in seinen Wäldern südlich von Grafing, im Bild bei Lorenzenberg, wirbt Max Emanuel Graf von Rechberg über ein Online-Portal um Patenschafts-Gelder. © Stefan Roßmann

Naturschützer findet: Waldpatenschaft bei Grafing „zumindest hinterfragenswert“

Andreas von Lindeiner, Fachbeauftragter für Naturschutz beim Landesbund für Vogelschutz (LBV), Bayerns ältestem Naturschutzverband, sagt erst: „Das Projekt finde ich sehr gut“– und meint die Idee, den Wald zur CO2-Senke umzubauen. Als er den aufgerufenen Preis erfährt, muss er lachen. „Das ist schon sehr stolz – und zumindest hinterfragenswert.“ Zumal die angesetzten 800 Gramm gespartes CO2 pro Quadratmeter „den absoluten Höchstwert“ darstellten, von dem, was in Naturparks möglich sei.

Anwälte, Marketing und Website-Programmierung: Baumpatron ist professionell aufgezogen

Ein Anruf auf Schloss Elkofen, dem Familiensitz der von Rechbergs: Seine Kinder Max (30, Psychologe) und Sophie (28, Biologin) hätten ihn – angetrieben vom „Willen, was zu verändern in der Welt“ – von der Idee überzeugt, erzählt Max Emanuel Graf von Rechberg und Rothenlöwen zu Hohenrechberg, 62, CSU-Stadtrat und Golfplatz-Besitzer. Sohn und Tochter treten in der Marketingkampagne als Initiatoren von „Baumpatron“ auf. Juristisch und finanziell verantwortlich sei aber er, das Geld der Paten fließe an ihn direkt. Zahlen zu Teilnehmern habe er so kurz nach dem Start noch keine. Anfangs sei er skeptisch gewesen. „Die Menschen sind nicht so altruistisch“, sei seine Vermutung gewesen. Trotzdem sei er in Vorleistung gegangen. Die Webseite: von Profis programmiert. Die Vertragsbedingungen: anwaltlich abgesichert. Das Marketing: bei einer Münchner Profi-Agentur.

100.000 Euro im Jahr koste grob die Bewirtschaftung der 235 Hektar Gesamtfläche, rechnet er vor. Sollten genug Leute mitmachen, könnten die Quadratmeter-Anteile auch mal billiger werden. Dass sein Preis für die CO2-Kompensation derzeit im Vergleich zu kommerziellen Anbietern zigfach höher ist: „Solche Rechnungen habe ich noch nicht aufgestellt.“

Baumpatron-AGB: Von Selbstverpflichtung ist keine Rede

Von einer Selbstverpflichtung zu Maßnahmen oder einer bestimmten Projektdauer oder gar der Überführung des Waldes in ein Naturschutzgebiet ist in den Geschäftsbedingungen nicht die Rede. „sollen (...) entwickelt werden“ und „sollen (...) nicht mehr geerntet werden“ lauten die Formulierungen. Wenn sich das Projekt in zwei, drei Jahren als Fehlschlag herausstelle, sei „auch keine Welt untergegangen“, so von Rechberg. „Der Wald wird weiter bestehen.“

„Nicht das auch noch!“, habe er zu den Kindern gesagt, als es um die Gründung eines gemeinnützigen Vereins ging. Vielleicht ist es also auch so: Der Graf hat in seinem Wald gemeinsam mit der CO2-Senke eine mögliche Goldgrube aufgemacht – und hofft nun, dass möglichst viele etwas hineinwerfen.

Das Projekt im Netz: baumpatron.de

