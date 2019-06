Auf Bolzplatz sollen Kinder spielen - und keine Autos parken

Mit den schönen Tagen kommt hier das Chaos rund ums Freibad, aber auch in der Eishockeysaison herrscht oft drangvolle Enge. Die Autos brauchen mehr Platz.

Grafing – Die Straße „Am Stadion“ in Grafing wird derart zugeparkt, dass manchmal kein rechtes Durchkommen mehr ist – etwa für große Feuerwehrfahrzeuge. Das soll jetzt aber anders werden.

„Das sind kaum mehr sichere Verkehrsverhältnisse in der Stadionstraße“ sagte Bürgermeisterin Angelika Obermayr in der jüngsten Bauausschusssitzung. Auf der Tagesordnung stand die Errichtung der nördlichen Sportstättenanbindung von der Verlängerung der Straße Am Stadion zur Ostumfahrung. Mindestens genau so wichtig aber: Es ging auch um einen zusätzlichen Parkplatz für 160 Autos, mit der Option auf noch einmal so viele.

Pachtvertrag läuft aus

Die Anlage der Stellfläche nordöstlich der bestehenden Parkplätze ist kein Luxus, sondern eine Sicherheitsmaßnahme und Notwendigkeit. Denn die bisherigen Stellflächen unmittelbar nördlich des Stadions liegen auf einem Areal, das nur angepachtet ist. Der Pachtvertrag läuft am 30. November aus, verlängert sich aber um ein Jahr, teilte Bauamtsleiter Josef Niedermaier von der Verwaltung mit. Er ließ durchblicken, dass die Entwicklung eines Alternativangebotes die Verhandlungen mit dem Grundeigentümer nicht gerade behindert habe.

Zuerst einmal 160 Parkplätze

In einem ersten Schritt werden also 160 Parkplätze geschaffen, die nur über die Ostumfahrung zu erreichen sein werden. Die Abzweigung dazu existiert bereits, sie wurde vom Straßenbauamt Rosenheim im Zuge der Neutrassierung mit errichtet.

Mit dem Bau begonnen wird nächstes Jahr. „Heuer schaffen wir das nicht mehr“, so Niedermaier. Das Areal bekommt eine Tragdeckschicht für 230 000 Euro, was im Bauausschuss auch Widerspruch hervorrief: „Wir wollten weder diesen Parkplatz noch diese Anbindung. Wir haben jetzt das integrierte Stadtentwicklungskonzept und bauen schon mal einen Parkplatz“, kritisierte Marlene Ottinger vom Bündnis für Grafing die ihrer Meinung nach falsche Reihenfolge.

Bald nur mehr autonome Taxis?

Kritik ganz anderer Art kam von Josef Biesenberger (Grüne). Er verblüffte das Gremium mit einer Zukunftsvision: „In 15 Jahren gibt es autonom fahrende Taxis, da sitzen dann sechs Leute drin. Das ist mir zu wenig in die Zukunft gerichtet“, kritisierte er die Ausmaße des Vorhabens. Unabhängig von aller Zukunftsmusik wird sich die Situation in der Straße Am Stadion aber zuerst einmal weiter verschärfen, worauf Niedermaier hinwies: Wenn die dort bereits geplante, neue Kindertagesstätte komme, ginge das Parken rechts und links der Straße ohnehin nicht mehr. Die Situation sei auch jetzt schon chaotisch genug: „Die parken zum Teil auf dem Bolzplatz.“

Kein neuer Schleichweg

In der CSU herrschte bislang Einigkeit, dass mit dem Bau des Parkplatzes und der Verlängerung der Stadionstraße dorthin kein neuer Schleichweg von der Ostumfahrung in die Stadt selbst entstehen soll. Vor allem Stadtrat Thomas Huber (CSU) hatte in vorangegangenen Sitzungen darauf bestanden. Im Gespräch war deswegen, die Durchfahrt auf Höhe des Eisstadions mit Pollern unmöglich zu machen.

Einseitige Zufahrt oder Schranke

Josef Pollinger (CSU) erweiterte diesmal aber die Debatte um eine neue Variante. Die Zufahrt zum neuen Parkplatz von der Kapellenstraße her solle mit einer intelligenten Schranke einseitig ermöglicht werden. Sein Argument: Wenn jemand vom Zentrum der Stadt zum Stadion fahre, und dort keinen Parkplatz mehr finde, müsse er den ganzen Weg zurück über den Kreisel und die Ostumfahrung zu den neuen Parkplätzen nehmen. Das sei zusätzlicher Verkehr, meinte Pollinger sinngemäß. „Dann fährt jeder über die Kapellenstraße“, befürchtete Obermayr. Niedermaier gab zu bedenken, dass es im späteren Verfahren viele Optionen gebe, den Durchfahrtsverkehr zu verhindern. Er brachte den Gedanken ins Spiel, den landwirtschaftlichen Verkehr über den parallel zur Straße am Stadion laufenden Mitterweg abzuwickeln.

Das über den künftigen Parkplätzen abgeschobene Erdreich soll zur Aufschüttung von Wällen rund um die Anlage verwendet werden. Dient dem Lärmschutz und verlegt auch den Blick etwas auf die parkenden Wagen, wie Max Graf von Rechberg anerkennend meinte.

