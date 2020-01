Ein ernüchternder Blick hinter die Kulissen

Einmal ausgiebig hinter die Kulissen schauen: Das konnten etwa 120 Grafinger Bürger in zwei Gruppen am Samstag in der Stadthalle. Der Einblick war teilweise ernüchternd.

Grafing – Die Bürger bekamen einen Einblick, wie es um die Sanierungsfähigkeit des Gebäudes steht, das eklatante Brandschutzmängel aufweist. Durch die Räume führte Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) und Architekt Melchior Kiesewetter von den Studio_Plus Architekten, der den Bau zusammen mit anderen Fachleuten und dem Architekten Klaus Beslmüller begutachtet hatte.

Wortbeiträge ließen Skepsis erkennen

Am Anfang stand bei dieser Veranstaltung das offene Interesse der Grafinger an „ihrer Stadthalle“, das aber zumindest bei einigen Besuchern nach und nach einer Skepsis wich, was eine sinnvolle Sanierungsfähigkeit betrifft. Das war auch Wortbeiträgen der Besucher zu entnehmen. Vordergründig geht es nur um den Austausch von asbesthaltigen Brandschutzklappen und ebenso dringend um die Einhaltung weiterer gesetzlicher Bestimmungen, für die erheblich in das Gebäude und seine Technik eingegriffen werden muss.

Auf Nachfrage bestätigte Kiesewetter, dass alleine etwa 1,7 Millionen Euro investiert werden müssen, um eine Schließung des Hauses durch das Landratsamt Ebersberg als Aufsichtsbehörde abzuwenden. „Dann sieht man aber von außen nicht, dass etwas gemacht wurde.“

„Das hätte man damals schon ahnen können“

Asbest ist in Deutschland seit 1. Januar 1993 verboten, die Stadthalle, in der dieses Material noch Verwendung fand, wurde 1986 eingeweiht. „Das hätte man aber damals schon ahnen können“, meinte eine Besucherin dazu beim Rundgang, der den Teilnehmern noch etwas anderes vor Augen führte. Die Ertüchtigung der Lüftungsanlage wird etwas aufwändig dadurch, dass eiserne Revisionsöffnungen zu den Brandschutzklappen zugemauert wurden, was einen weiteren Besucher zu der Frage animierte: „Wie kann man denn ein Gebäude in Betrieb nehmen, das offensichtlich nie abgenommen wurde? Das wusste man doch früher auch, dass man Brandschutzklappen warten muss.“

Fluchtweg nur 70 Zentimeter breit

Dass der Fluchtweg aus dem Saal unter dem Dach der Stadthalle nur 70 Zentimeter breit ist, ist vollkommen unzureichend. Ein Umstand, der dazu führte, dass dieser Raum nie regulär in Betrieb genommen werden konnte – auch nicht als Heimatmuseum, wie ursprünglich einmal angedacht war. Was im Falle einer notwendigen schnellen Räumung dieses Saals passieren würde, konnte sich jeder deshalb leicht ausmalen, weil sich der Grafinger Stadthallenleiter Sebastian Schlagenhaufer mühsam an den Besuchern vorbei einen Weg nach oben bahnen musste. Er hatte den Schlüssel zu den Räumen, die dort besichtigt werden sollten. „Das ist jetzt eine Simulation“, meinte ein Bürger.

Erinnerungen an früher

Nicht wenige Grafinger verbinden Erinnerungen mit der Stadthalle. Eine Frau stellte die Frage, ob denn das schöne Parkett im Falle einer Sanierung erhalten bleiben könnte. „Da haben viele Bürger ihre Spuren darauf hinterlassen“, meinte sie. Ein Straußdorfer bekannte: „Ich sage zur Stadthalle immer noch Turnhalle, meine Kinder schimpfen mich deswegen.“ Das Wort meint die alte Jahnturnhalle, den Vorläuferbau, an den sich die Architektur des Nachfolgegebäudes sichtlich anlehnte. „Man hat versucht, das Bild der alten Jahnturnhalle zu erhalten und ging dafür ganz viele funktionale Kompromisse ein“, versuchte Kiesewetter eine Erklärung und betonte gleichzeitig: „Es wurde nicht sparsam gebaut, sondern eine sehr hochwertige Halle.“ Ihr großes Manko: Nur 40 Prozent ihrer Fläche steht tatsächlich als Veranstaltungsfläche zur Verfügung.

Dass der Bau erhebliche Mängel aufweist, ist zum einen dem geschuldet, dass sich die Vorschriften geändert haben, zum anderen aber auch dem Umstand, dass das Gebäude von Anfang an konzeptionelle Schwächen aufwies. Allein den Turm so umzugestalten, dass der Fluchtweg die gesetzlich vorgeschriebene Breite erhält, hielt ein Besucher seiner Meinung nach für „nicht bezahlbar“.

Halle nicht optimal nutzbar

Die Teilnehmer des Rundgangs nahmen auch zur Kenntnis, dass in den Turmstuben keine Veranstaltung stattfinden kann, wenn im Saal unten gleichzeitig eine ist. Denn die Gäste oben müssten im Fall des Falles über den besetzten Saal flüchten und das ist verboten. „Die Halle ist nicht maximal genutzt“, stellte deshalb ein Besucher fest. Dazu trägt auch bei, dass sich zwei Veranstaltungen gleichzeitig akustisch stören würden.

Eine Besichtigung unter dem Giebel des Gebäudes blieb den Besuchern erspart, denn der Weg dorthin führt über eine Falltreppe, was den einen oder anderen Teilnehmer des Rundganges mit Sicherheit überfordert hätte. Dort oben aber hätten sie gesehen, dass die Lüftungsleitungen entgegen aller Vorschriften quer durch alle Brandabschnitte führen und teilweise unmittelbar an konstruktiven Holzteilen anliegen. Das war von Anfang an so und wird von den Behörden nicht mehr geduldet, sondern nur so lange, bis sich eine tragfähige Lösung abzeichnet.

Improvisierte Abstimmung

Vor und nach dem Rundgang einer Gruppe initiierte die Ebersberger Zeitung eine Abstimmung. Sie ist nicht repräsentativ und kann lediglich als Stimmungsbild aufgefasst werden. Während vor dem Rundgang das Verhältnis derer, die eine Erhaltung der Stadthalle für sinnvoll halten, sich die Waage hielt zu denjenigen die für einen Abriss waren, zeichnete sich nach dem Rundgang ab, dass einen Abriss zwei Drittel der Besucher für sinnvoll hielten.

