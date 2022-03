Mann wirft Ast auf Bahnmitarbeiter

Diesen Holzast warf der 51-jährige Mann nach Mitarbeitern der Bahn. © Bundespolizei

Ein 51-Jähriger, der in Grafing-Bahnhof eine abgestellte S-Bahn betreten wollte, hat Depotmitarbeiter tätlich angergriffen und einen Holzast nach ihnen geworfen. Das teilte die Bundespolizei mit.

Grafing - Gegen 0.30 Uhr versuchte ein 51-jähriger Lette am Montag, 14. März, in der S-Bahnabstellung in Grafing-Bahnhof in eine S-Bahn zu gelangen. Der Lette wurde von zwei Männern der Depotwache dabei beobachtet und von ihnen angesprochen, teilte die Bundespolizei am Dienstag, 15. März, mit.

„Der 51-Jährige war der deutschen Sprache nicht mächtig und sofort sehr aufgebracht. Aufgrund der sprachlichen Barriere entwickelte sich die Kommunikation zu einem Streit, in dessen Folge der in Deutschland Wohnsitzlose einen ca. 65 cm langen und ca. 12,5 cm dicken Ast nahm und diesen in Richtung der DB-Mitarbeiter warf. Der Wurf verfehlte seine Ziele“, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Eine verständigte Streife der Bundespolizei nahm sich des Letten an und brachte ihn zum Revier am Ostbahnhof. Dort wurden bei dem Aggressor, der wegen der Kälte versucht hatte, in die S-Bahn zu gelangen, ein Atemalkoholwert von 1,6 Promille gemessen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß belassen. Gegen ihn wegen versuchter Körperverletzung ermittelt.

