Niedergesäß, der „Baum-Retter“

„Die Eiche ist gerettet“, sagt Landrat Robert Niedergesäß. Er verbreitet die frohe Kunde einen Tag vor der entscheidenden Sitzung und brüskiert damit die Kreisräte.

Robert Niedergesäß wird ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis nachgesagt. Der Landrat ist gerne everybody’s darling. Seit diesem Sonntag sieht er sich auch noch als „Baum-Retter“.

Anerkennung für den Einsatz des Landrats

Den öffentlichen Widerstand im Nacken haben Landrat und Verwaltung alles versucht, die 300 Jahre alte Eiche bei Seeschneid zu retten. Niedergesäß zeigte sich von Anfang an offen für die Argumente von Grünen und Naturschützern, er räumte freimütig Fehler bei der Planung in seinem Haus ein. Das verdient Lob und Anerkennung, umso mehr, dass sein Einsatz am Ende Früchte trägt und er sich gegen Leute in seiner eigenen Fraktion durchsetzte, die den ganzen Wirbel um den Baum nicht nachvollziehen und den Baum kurzerhand dem Straßenbau opfern wollten.

Niedergesäß will die Lorbeeren einheimsen

Dass er allerdings einen Tag vor der entscheidenden Sitzung des Kreis-Umweltausschusses mit der guten Nachricht wie ein Heilsbringer vorprescht, ist eine Brüskierung der Kreisräte, die damit in der Zeitung lesen, was sie am Nachmittag des gleichen Tages abnicken sollen. Zudem versucht er auf diese Weise Lorbeeren einzuheimsen, die ihm nicht zustehen.

Ohne öffentlichen Druck wäre der Baum gefallen

Es waren die Grünen, die auf die Eiche aufmerksam machten, von deren Existenz Niedergesäß immerhin seit Anfang 2019 gewusst haben will. Es waren Grüne und Naturschützer, die den Widerstand formierten und organisierten. Ohne den öffentlichen Druck wäre der Baum, der jetzt plötzlich Naturdenkmal werden soll, gefallen.

