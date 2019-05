Angeblich ein Versehen: Rentner sammelt Kinderpornos - und kommt mit Geldstrafe davon

Kinderpornos soll ein Rentner (67) aus Grafing (Bayern) gesammelt haben - aus Versehen, wie er behauptet. Er kam mit einer Geldstrafe davon - die Begründung ist fraglich.

Grafing – Was man in den Papierkorb des Laptops schiebt, existiert weiter. Ein 67-jähriger Rentner aus Grafing hat dies nun auf die harte Tour gelernt. Er wurde am Dienstag im Ebersberger Amtsgericht wegen des Besitzes von kinder- sowie jugendpornografischen Inhalten zu einer Geldstrafe verurteilt.

Ein ganz normales Leben führt der Rentner: Er hat eine Familie und sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Im Juni 2017 jedoch, so verlas die Staatsanwältin die Anklageschrift, verband er einen USB-Stick mit seinem PC. Darauf befanden sich unter anderem vier Bilder von über 14-, aber eindeutig unter 18-jährigen Mädchen, nackt, mit gespreizten Beinen und in weiteren sexuellen Posen.

Grafing: Rentner sammelt Kinderpornos - Nackte Mädchen unter 14

Im März 2018 machte er erneut einen Laptop an, der vorher vier Jahre nicht mehr genutzt wurde. Im Papierkorb des Geräts befanden sich neun kinderpornografische – die entblößten Mädchen darauf sind erkennbar unter 14 Jahre alt – und sechs jugendpornografische Bilddateien.

Pädophile sexuelle Präferenzen habe sein Mandant nicht, erklärte der Verteidiger. So habe der Rentner eine Enkelin und zu dieser ein sehr gutes Verhältnis. Vielmehr habe jahrelang eine regelrechte „Sammelwut“ von herkömmlichen pornografischen Bildern bestanden, in die sich die dem Angeklagten zur Last gelegten Fotos von Minderjährigen quasi „eingeschlichen“ hätten.

Lesen Sie auch: Kinderpornos kosten Flughafen-Polizisten (54) den Job

Und diese hätten sich im Papierkorb, also scheinbar im gelöschten Zustand, befunden, was man seinem Mandanten zu Gute halten müsse, so der Verteidiger. Ob er sich dessen bewusst war, dass die Bilder weiterhin existieren und wiederhergestellt werden können, „sei dahingestellt“. Sie sind aber nun mal wiederherstellbar, betonte die Staatsanwältin.

Rentner sammelte Kinderpornos: Angeblich ein Versehen

Wie der Besitz der Fotos rauskam, wurde vor Gericht nicht erklärt. Der Rentner zeigte sich geständig. Er bereue die Tat zutiefst, hoffe auf ein Ende der ganzen Sache und sei, auch ohne Urteilsspruch, „schon gestraft“. Offiziell ist er dies seit Dienstag auch.

Auch interessant: Frau verschickt Kinderporno

Richterin Vera Hörauf verurteilte den 67-Jährigen zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 40 Euro, außerdem trägt er die Gerichtskosten. Zu ihrer Begründung: Im Vergleich zu anderen Fällen des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Inhalte, sei die Anzahl der gefundenen Bilder tatsächlich „relativ gering“. Trotzdem könne man jeglichen Besitz solcher Dateien nicht „kleinreden“. In Revision gehen wird der Rentner wohl nicht, er wolle nun seinen „Seelenfrieden“.

Hanna Koerdt

Lesen Sie auch: Verdacht auf sexuellen Missbrauch: Polizist aus Tutzing festgenommen - „Wir können es nicht fassen“