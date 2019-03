Schwarzfahrer in Handschellen abgeführt

Gewaltsames Ende einer Schwarzfahrt: Ein 26-jähriger Mann musste in Handschellen abgeführt werden, weil er sich weigerte, den Zug zu verlassen.

Grafing – Er war als Schwarzfahrer unterwegs und erwischt worden. Deshalb sollte ein Mann am Dienstag den Zug in Grafing verlassen. Als er sich weigerte, schritt ein mitreisender, uniformierter Polizist ein. Als auch er den Mann nicht aus dem Zug brachte, legte er ihm Handschellen an und bewachte ihn bis zum Ostbahnhof, wo Bundespolizisten zu Hilfe kamen.

Der 26-Jährige saß in einem Meridian Zug von Rosenheim nach München, als er kontrolliert wurde. Der Mann aus Kamerun konnte zwar einen Fahrschein vorzeigen, die dafür nötige Bahncard besaß er allerdings nicht. Da der Schwarzfahrer der Zugbegleiterin bereits bekannt war, bat sie einen zufällig im Zug mitreisenden Beamten der Landespolizei um Hilfe bei der Personalienfeststellung.

Mann beginnt zu schreien

Weiterhin schloss sie den Kameruner von der Weiterfahrt aus und entschied, dass der in Rosenheim Lebende den Zug am nächsten Halt in Grafing verlassen sollte. Das verweigerte der 26-Jährige jedoch und begann lautstark umher zu schreien.

Daraufhin schritt der 30-jährige Beamte ein. Zunächst wollte er den 26-Jährigen mit einfacher körperlicher Gewalt aus dem Zug bringen. Dagegen leistete der Schwarzfahrer allerdings Widerstand, indem er sich an mehreren Gegenständen im Zug festhielt und sich einspreizte.

Schwarzfahrer wird bewacht

Der Polizist erhielt Unterstützung durch einen ebenfalls zufällig im Zug anwesenden Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit. Zusammen gelang es ihnen, dem Kameruner Handschellen anzulegen. Anschließend wurde er bewacht bis eine alarmierte Streife der Bundespolizei am Halt im Ostbahnhof München hinzukam. Nun konnte der 26-Jährige aus dem Zug gebracht werden und musste mit auf das Bundespolizeirevier kommen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

