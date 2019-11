Schwerer Motorradunfall: Trauer um Grafinger Eishockeyspieler

Bernd Urban (51), jahrelanger Verteidiger des EHC Klostersee, ist tot. Der Grafinger, der zuletzt in Pfaffing lebte, starb bei einem Motorradunfall.

Grafing – Er war eine Stütze des Grafinger Eishockeys. Mit knapp 400 Spielen in der ersten Mannschaft des EHC Klostersee in der Zeit von 1986 bis 1996 gehörte er zu den Kufencracks mit den meisten Einsätzen. Jetzt ist er tot. Bernd Urban (51) kam bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben. Der Verein trauert mit der Familie und dem großen Freundeskreis des beliebten Grafingers, der seit Jahren in Pfaffing (Landkreis Rosenheim) lebte.

„Mit Bernd Urban verliert der EHC Klostersee nicht nur einen langjährigen Grafinger Spieler, sondern vor allem auch einen sehr guten Freund und verlässlichen Menschen. Berndi war vom Nachwuchs bis in die 2. Bundesliga ausschließlich für den EHC Klostersee aktiv. Er hinterlässt eine große Lücke in unserem Verein. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, der wir viel Kraft in diesen schweren Stunden wünschen“, so EHC-Präsident Sascha Kaefer, der jahrelang selbst mit Urban auf dem Eis stand, in einer Mitteilung auf der Homepage des Vereins. Urban hinterlässt eine Frau und vier Kinder.

Gedenkminute und Trauerflor

Der EHC Klostersee wird als Zeichen der Trauer Bernd Urban mit einer Schweigeminute im nächsten Heimspiel gedenken. Das Team von Coach Dominik Quinlan wird mit Trauerflor antreten.

+ Bernd Urban © EHC Der tragische Unfall, der Bernd Urban das Leben kostete, ereignete sich am Sonntag, 27. Oktober, gegen 10.15 Uhr auf der Kreisstraße MÜ46 bei Rechtmehring im Landkreis Mühldrof. Der Wahl-Pfaffinger war mit seiner Moto Guzzi an dem sommerlich warmen Herbsttag von Albaching kommend in Richtung Edling unterwegs, als er kurz vor einer Linkskurve alleinbeteiligt stürzte. Er schlitterte etwa 40 Meter über die Fahrbahn, anschließend etwa fünf Meter über einen Grünstreifen und kam dann schließlich rechts neben der Straße an einem Baum zum Stillstand. Das Krad selbst bleib einige Meter weiter ebenfalls rechts neben der Straße liegen. Urban erlitt bei dem Sturz schwerste Verletzungen und musste an der Unfallstelle reanimiert werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Traunstein geflogen. Hier starb er in der Nacht zum 30. Oktober.

