Grafing: Seniorenhaus mit 40 neuen Wohnungen

Neues Seniorenhaus in Grafing: 28 Pflegebetten, 40 neue Wohnungen, vier Mitarbeiterunterkünfte. Gebaut werden soll ab kommenden Jahr.

Grafing – Grafing steht ein Mammutprojekt bevor: die Erweiterung des Seniorenhauses. Die Planung für die neuen Gebäude steht nun. Gebaut werden soll ab kommenden Jahr. Fertigstellung: Ende 2023. Rund 20 Millionen Euro soll das Ganze kosten.

„Der Bedarf an zusätzlichen Plätzen ist groß“, schreibt Grafings Bürgermeisterin Angelika Obermayr in einer Pressemitteilung. Die Planung sieht vor, die Pflegeabteilung zu verdoppeln: 28 neue Betten entstehen im Neubau. Für das betreute Wohnen gibt es 40 neue Wohnungen. Um Mitarbeitern gerecht zu werden, sind vier Personalwohnungen geplant. Zudem will die Stiftung Tiefgaragenplätze für Bewohner und Mitarbeiter bauen.

Südliches Gebäude hat drei Geschosse

Das ist die Aufteilung der Gebäude: Die neue Pflegestation erstreckt sich über drei Geschosse im südlichen Teil. Im Erd- und ersten Obergeschoss soll ein Pflegebereich mit Speisesaal eingerichtet werden. Im zweiten Obergeschoss sind die Mitarbeiterwohnungen untergebracht. Das Besondere: Sie haben Dachterrassen.

+ Das Seniorenhaus aus der Nordost-Perspektive: Im südlichen Gebäudeteil (braun) sind Pflegebereich und Mitarbeiterwohnungen untergebracht. © haindl&Kollegen

Der westliche Gebäudeteil hat vier Geschosse. Unterschiedliche Wohnungstypen für betreutes Wohnen sind hier vorgesehen. Es gibt auch einen großen, multifunktionalen Mehrzweckraum. Er kann als Speisesaal und für Veranstaltungen genutzt werden. Im Untergeschoss sind Tiefgarage, Gebäudetechnik und weitere Räume.

Auf dem Dach ist eine Fotovoltaik-Anlage geplant.

Natürlich sind die Gebäude barrierefrei. Gebaut werden soll nach KfW-Standard 55. Das heißt: Im Vergleich zu einem Referenzgebäude soll das neue Seniorenhaus nur 55 Prozent der Primärenergie benötigen. Weitreichende Dämmung, neue Fenster und eine effiziente Heizungsanlage sorgen für diese Energieeinsparungen. Auf dem Dach ist eine Fotovoltaik-Anlage geplant.

Der Neubau soll getrennt vom Altbau errichtet werden, erst nach den Bauarbeiten, die im kommenden Jahr starten, sollen alte und neue Gebäudeteile verbunden werden. So werde der Betrieb der Pflegestation „weitgehend vermieden“.

Der Bauantrag soll im Herbst eingereicht werden. Seit drei Jahren planen der ehrenamtliche Stiftungsrat um Angelika Obermayr und die beiden Stiftungsgeschäftsführer den Neubau schon. 2018 konnte die Stiftung SeniorenHaus das Erbpachtrecht für das angrenzende Grundstück erwerben. Mit dabei ist das Architekturbüro Haindl&Kollegen aus München. Der neue Gebäudeteil soll Ende 2023 fertiggestellt werden.

Im Bauausschuss muss noch die Höhe des westlichen Gebäudeteils geklärt werden. Er ist 90 Zentimeter höher als im Bebauungsplan vorgesehen. Grund dafür ist der höhere Mehrzweckraum im Erdgeschoss.

Der Neubau kostet rund 20 Millionen Euro

Der Neubau kostet rund 20 Millionen Euro. Finanziert werden soll er durch günstige Kredite, Spenden und Bürgerdarlehen. Geld gibt es zusätzlich durch den Verkauf der Wohnungen, „bevorzugt an Grafinger Bürgerinnen und Bürger“, teilt Obermayr mit. Die Stiftung bleibt im Besitz der Pflegestation. Ein Finanzierungsgespräch sei aufgrund des Coronavirus ins Wasser gefallen, sagt Obermayr. „Ich gehe aber davon aus, dass die Finanzierung gesichert ist“, sagt sie.

