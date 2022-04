Panzer-Mine zwingt Stadt Grafing zu Groß-Evakuierung – „Wird brutal laut“

Von: Josef Ametsbichler

Da liegt sie: Unterm Weiherschlick ist eine 5,5-Kilo-Panzerabwehrmine begraben. © Verena Schwaiger/Stadt Grafing

Eine Panzer-Mine ist der jüngste Fund im Melak-Weiher in Grafing (Kreis Ebersberg). Das Teil aus dem Zweiten Weltkrieg macht eine aufwendige Entsorgung samt Evakuierung notwendig.

Grafing – Der Melak-Weiher hält für Grafing eine böse Überraschung nach der anderen bereit – von Massen an Sprengstoff und Munition bis hin zu Räumungskosten im hohen sechsstelligen Bereich. Die bislang böseste tat sich am Montagvormittag auf: Eine 5,5-Kilo-Panzerabwehrmine der Deutschen Wehrmacht aus dem Zweiten Weltkrieg. So unberechenbar gefährlich, dass sie weder abtransportiert noch an dem schlecht abzusichernden Fundort gesprengt werden kann, wo sie liegt.

Wuchtige Sandpakete stehen bereit – ein Bagger schichtet sie anschließend um den Ort der Sprengung. © Josef Ametsbichler

Die Mine muss bewegt werden – das geht erst, wenn die Anwohner in Sicherheit sind

Die Lösung: Das Trumm muss am Dienstag händisch in ein Sandbett vor Ort verlagert werden, wo es am späten Vormittag gesprengt wird. Weil die Mine keine maschinelle Erschütterung duldet und der Einsatz auch sonst hochgradig heikel ist, kann sie erst bewegt werden, wenn in 200 Meter Umkreis alle Anwohner ihre Häuser verlassen haben. „Es kann immer was passieren“, sagt Berhard Scho vom beauftragten Unternehmen H.B.S. Sprengtechnik und Kampfmittelbeseitigung.

Der Evakuierungsradius. © Katendaten: Bayerische Vermessungsverwaltung, Bayerisches Breitbandzentrum Amberg, EuroGeographics/Grafik: Stadt Grafing/Repro: ja

1000 Menschen betroffen: „Die Sache duldet keinen Aufschub“

Die Evakuierung von 10 bis 12 Uhr am 12. April betrifft an die 1000 Menschen, schätzt Verena Schwaiger vom städtischen Ordnungsamt – von weiten Teilen des Goldbergs bis zur Bernauer-, Dürer- und Adalbert-Stifter-Straße. Gemeinsam mit der Feuerwehr verteilte die Feuerwehr am Montag eilends Wurfzettel und klingelte an den Haustüren. „Die Sache duldet keinen Aufschub“, sagt Schwaiger.

Auf den Wurfzetteln steht: „Bitte verlassen Sie in der angegebenen Zeit Ihre Häuser, fahren Sie Ihre Autos weg. Öffnen Sie unbedingt Ihre Fenster und schließen Sie bitte die Rollläden.“ Als übergangsweiser Aufenthaltsort bietet das Rathaus den evakuierten Anwohnern den Jugendtreff „Chaxter“ in der Lagerhausstraße am Bahnhof an.

Zünder macht die Weltkriegs-Mine unberechenbar

Was die Mine so gefährlich macht, erklärt Sprengstoff-Experte Scho der EZ vor Ort: „Es ist immer der Zünder.“ Teils klein wie eine Batterie, sei der Typ von außen nicht zweifelsfrei zu identifizieren – und damit das Auslöseverhalten unkalkulierbar. An der Gefahr ändere nicht, dass die Kampfstoffe seit Jahrzehnten im Wasser lägen. Teils verändere sich der Sprengstoff chemisch und werde gar gefährlicher, teils finde sich pulvertrockene Munition aus dem Ersten Weltkrieg. „Das ist kein Feuerwerk“, sagt Scho. „Das sind Waffen, um Panzer zu vernichten und Menschen zu töten.“

Koordinieren die Aktion: Bernhard Scho, Kampfmittelexperte, und Verena Schwaiger von der Stadt. © Josef Ametsbichler

Sprengung „wird brutal laut“: Abdeckung aus Sand ist diesmal keine Option

So behutsam müssen sie mit dem jüngsten und bisher gefährlichsten Fund umgehen, dass sie ihn für die Sprengung nicht einmal mit feuchtem Sand einbunkern können, wie bei der jüngsten Sprengung mehrerer Handgranaten. Stattdessen errichten sie aus Sandpaketen einen zwei Meter hohen Wall um den Ort, wo zwei unabhängige Ladungen Plastiksprengstoff – doppelt hält besser – die Mine zur Explosion bringen sollen. „Wir leiten die Druckwelle nach oben ab“, erklärt Scho, warnt aber auch: „Das wird brutal laut.“ Über die erste Sprengung sagt er: „Das war Miezenkram im Vergleich.“

Ob nun der Gefahren-Höhepunkt erreicht und die Melak vom Schlimmsten gesäubert ist, mag Scho nicht voraussagen. „Da bin ich abergläubisch. Bisher haben wir uns immer gesteigert, das muss nicht sein.“ Hauptsache erst mal, die jetzige Sprengung geht gut aus. Bis dahin wird die Fundstelle dauerbeleuchtet, abgesperrt und überwacht. Auch Bürgermeister Christian Bauer (CSU) sagt: Wir hoffen, dass das gutgeht, ohne größere Schäden!“ Sprengstoff-Profi Scho jedenfalls hat den Humor nicht verloren: „Vielleicht finden wir als Nächstes das Bernsteinzimmer.“

