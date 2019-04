Grafinger Wachstum mit Bauchweh

Grafing muss weiter wachsen – sonst explodieren die Preise für Wohneigentum noch ungebremster als bisher schon: Das war die zentrale Botschaft im Stadtrat.

Grafing – Den Mitgliedern wurde der Zwischenstand des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes vorgestellt. Das wird vom Planungsbüro Dragomir zusammen mit dem Institut für Stadt- und Regionalmanagement erarbeitet – im Zusammenwirken mit Stadtrat und Bürgern. Die sollen am 15. Mai in einer eigenen Veranstaltung das nächste Mal zu Wort kommen.

Präsentiert wurden im Stadtrat die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen und Planungen des Steuerkreises. Gut finden die Grafinger demnach zum Beispiel die Naherholungsmöglichkeiten am Ort und auch das Angebot des örtlichen Einzelhandels. Schlecht hingegen wird beurteilt, dass es viele unübersichtliche Kreuzungen gibt, und der Marktplatz nicht barrierefrei ist. Schnell allerdings wurde im Verlauf des Abends klar, dass das zentrale Thema des kommenden Jahrzehntes das Thema Wachstum sein wird – mit allen damit verbundenen Konflikten.

Riesiger Flächenbedarf für Wohnraum

Erschrocken reagierten einige Ratsmitglieder auf den sich abzeichnenden Flächenbedarf für Wohnbebauung, der sich selbst bei sehr konservativer Rechnung bis zum Jahr 2034 auf 22 Hektar summieren könnte. „Wir brauchen einen starken Rückhalt in der Bevölkerung“, meinte deshalb Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne), während Josef Klinger (FW) sagte: „Ich glaube nicht, dass wir das sozial verkraften können.“

Die Stadträte Ernst Böhm (SPD) und Josef Biesenberger (Grüne) freilich wagten einen zweiten Blick auf die Zahlen. „Realistisch sind 30 neue Wohnungen im Jahr“, meinte Böhm zum Bedarf. „Und die bauen wir immer.“ „Mir ist nicht angst und bange bei einem Prozent Wachstum pro Jahr, weil wir ja nachverdichten“, pflichtete Biesenberger bei. Dem freilich sind Grenzen gesetzt. „Die Nachverdichtung zu hoch gedreht bedeutet auch sozialen Stress für die Menschen“, wandte Max Graf von Rechberg (CSU) ein.

Neue Gewerbeflächen müssen her

Zweites großes Thema war die Gewerbeentwicklung und der Einzelhandel in der Stadt. Hier lautete der eindeutige Rat der Experten, dass es besser sei, Leerstände zu vermeiden, statt den Versuch zu unternehmen, leer stehende Ladenflächen wiederzubeleben. Wo weitere Potenziale für Gewerbeflächen liegen, etwa in Grafing-Bahnhof oder an der Ostumfahrung, blieb noch offen. Den Bedarf dafür taxierte Tobias Hölzl vom Institut für Stadt- und Regionalmanagement „für die nächsten zehn bis 15 Jahre auf realistische zehn bis 15 Hektar“.

Zu einem Stadtentwicklungskonzept gehört auch der Hochwasserschutz, den vor allem die CSU in Grafing vorantreiben möchte und das in der Vergangenheit auch immer wieder getan hat.

Kritik am Hochwasserschutz

Ratsmitglied Thomas Huber (CSU) kritisierte in diesem Zusammenhang, dass bisher zu wenig passiert sei. Gleichzeitig monierte er die seiner Meinung nach zu üppig ausgewiesenen Überschwemmungsflächen im Nordosten von Grafing.

Lesen Sie auch: Diese Grafingerin ist hart - extrem hart

Dort, so gab er zu bedenken, sei über das Ziel hinausgeschossen worden, was vor allem die dortigen Grundbesitzer ebenfalls so sehen dürften, die in diesen Flächen Zukunftspotential erkennen. Das, so meinte Huber in der Aussprache im Stadtrat sinngemäß, dürfe man nicht einschränken, nur weil sich dort vielleicht alle hundert Jahre mal ein Hochwasser ereignen könne.

Lesen Sie auch: Öxinger Platz: Kehrtwende der CSU