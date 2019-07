Wütender Autofahrer fährt Feuerwehrmann absichtlich an

Ein wütender Autofahrer hat einen Feuerwehrmann absichtlich angefahren, weil er mit einer Straßensperrung nicht einverstanden war. Jetzt droht ihm Führerscheinentzug.

Grafing/Bruck - Ein 44-jähriger Mann aus dem Landkreis Landshut unternahm am Samstag, 6. Juli, eine Spritztour mit seinem Motorrad der Marke BMW. Dabei kam er zwischen Taglaching und Grafing aus Unachtsamkeit auf den Grünstreifen und stürzte. Er musste leicht verletzt in die Kreisklinik eingeliefert werden. Das teilte die Polizei erst am Sonntagabend mit

Feuerwehrmann am Fuß verletzt

In diesem Zusammenhang wurde ein 33-jähriger Feuerwehrmann, der an der Unfallstelle den Verkehr regelte, von einem uneinsichtigen und renitenten Pkw-Fahrer angefahren und leicht am Fuß verletzt. Der 63-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg wollte unbedingt an der Absperrung vorbeifahren, obwohl der Feuerwehrmann ihm dies verwehrte.

Den Autofahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen verschiedener Delikte, die den Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge haben kann.

