Grafinger Faschingsbären werden 33: Das ist das Geschenk der Ebersberger

Von: Michael Seeholzer

Im Inneren des trojanischen Bären, den die Ebersberger ihren Grafinger Faschingsfreunden zum Geschenk machten, befand sich jede Menge Gas, das am Marktplatz abgefackelt wurde. © Stefan Rossmann

Pünktlich zum Faschingsbeginn gratulierten die Faschingsgesellschaft mit einem Präsent, das es ordentlich in sich hatte.

Grafing – „Das ist eine freundliche Übernahme. Wir sind in Frieden gekommen“: Beste Absichten hatte die Delegation der Ebersberger Faschingsgesellschaft mit Präsident Robert Gockner an der Spitze, als sie am Freitag weiße Fahnen schwingend zum Auftakt der närrischen Zeit pünktlich um 11.11 Uhr in Grafing auf dem Marktplatz erschien. Sie hatte einen „trojanischen Bären“ dabei.

Im Grafinger Zentrum wurden die Kreisstädter von den Faschingsbären der Stadt mit Krapfen, Prosecco und Hugo begrüßt, erstmals gab’s auch Wildbräubier. Der trojanische Bär hatte den Bauch voller Gas. Das wurde mitten unter den Besuchern spektakulär abgefackelt, sodass den Narren ganz warm wurde. Unter den Gästen aus der Kreisstadt war auch der Ebersberger Bürgermeister Ulrich Proske, der mit den Faschingskrapfen nicht viel anfangen konnte. „Ich hole mir jetzt eine Wurstsemmel“, meinte er gut gelaunt angesichts der Batterie von Proseccodosen. Da kaute der Grafinger Bürgermeister Christian Bauer schon fröhlich an seinem zweiten Krapfen. „Ich nehm lieber zwei, zur Sicherheit“, hatte er gesagt.

Bär soll in Stadthalle kommen

Evi Thiermann von der Ebersberger Faschingsgesellschaft verteilte derweilen unter den Gästen „Bärendreck“. Lakritze aber ist nicht jedermanns Sache. „Mit dem Bärendreck ist das wie mit den Kutteln. Entweder man mag’s, oder man mag’s gar nicht“, erklärte sie ihrer verdutzten Kundschaft.

Faschingsbärenchef Felix Pollinger begrüßte die Ebersberger Delegation und nahm die Geburtstagsgrüße entgegen, die mit einem Megaphon übermittelt wurden. Denn die Faschingsbären feiern in dieser Saison ihr 33-jähriges Bestehen. „Es freut uns natürlich, dass ihr so saualt geworden seid’s“, meinte Gockner. „Der Bär gehört euch“, sagte er freudestrahlend. Den könnten die Grafinger behalten, legte Thomas Vogl von der Faschingsgesellschaft Ebersberg nach. „Was tun denn wir mit einem Bären?’ Wir brauchen eine Sau“, meinte er mit Hinweis auf das Ebersberger Wappentier. „Den Bären werden wir in die Stadthalle stellen“, versprach Bürgermeister Bauer.

Bär extra angefertigt

Die Modellbauer der Faschingsgesellschaft Ebersberg hatte das trojanischen Tier extra für den Besuch in Grafing angefertigt. Der Hals des Bären ist dabei verdächtig lang geraten, „damit mehr reinpasst“, meinte Proske. Gut 100 Personen fanden sich zum Faschingsauftakt in Grafing am Marktplatz ein. Am Abend dann moderierte Nadine Sauer als Zeremonienmeisterin die Geburtstagsgala der Faschingsbären im Alten Speicher in Ebersberg. „Ich bin schon ganz aufgeregt“, gestand sie Stunden zuvor.

