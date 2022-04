„Wir würden uns zerreiben, wenn wir so weitermachen“ - Evangelischer Kirche fehlen die Pfarrer

Von: Michael Seeholzer

Geht in Ruhestand: Grafings Pfarrer Axel Kajnath. Die Stelle wird im Landkreis-Süden eingespart. © Stefan Roßmann

Der Stellenabbau bei der Evangelischen Kirche trifft ganzen südlichen Landkreis Ebersberg.

Landkreis – Die Menschen wurden mehr, die Gläubigen wurden weniger. Das hat Folgen. Der evangelische Pfarrer Axel Kajnath geht heuer am 1. November in Ruhestand, was einen Einschnitt in den Aufgaben- und Stellenplan der Kirchengemeinden Grafing und Ebersberg bedeutet. Seine Stelle wird im Dekanat nicht nachbesetzt.

Kajnath und seinem Ebersberger Kollegen Edzard Everts fiel jetzt die Aufgabe zu, den Gläubigen diesen Aderlass als Chance und Neubeginn zu verkaufen. Das sorgte bei der Gemeindeversammlung in der evangelischen Kirche in Grafing zum Teil für verständnisvolles Nicken, aber auch für erkennbares Kopfschütteln. Mit Staunen nahmen etwa 50 Gemeindemitglieder in der Kirche zur Kenntnis, wie das verbliebene Personal künftig auf Stellen rotieren wird, die im Stellenplan auf bis zu ein Viertel herunterreduziert worden sind.

Stellenreduzierung auf bis zu ein Viertel: Weniger Seelsorger für den Landkreis-Süden

Dass dabei akrobatische Fähigkeiten entwickelt werden müssen, ließ Everts in seiner Vorstellung durchblicken. Er war nach eigenem Bekunden das erste Mal in der Grafinger Kirche und kündigte an, die Seelsorger seien in dieser Situation auf die Ehrenamtlichen angewiesen. „Wir würden uns zerreiben, wenn wir so weitermachen würden wie bisher.“

Betroffen sind nämlich nicht nur Grafing und Ebersberg, sondern eigentlich alle Gemeinden und Ortsteile südlich von Grafing, von Lauterbach bis Moosach, von Emmering bis Jakobsbaiern und darüber hinaus auch noch die evangelische Gemeinde in Kirchseeon.

Denn weil mit Beginn des Ruhestandes von Kajnath Ghita Lenz-Lemberg die erste Pfarrstelle in Grafing übernehmen wird, wird ihre bisherige Stelle mit Schwerpunkt in Glonn um die Hälfte gekürzt. Ebenfalls um die Hälfte gekürzt wird auch die zweite Pfarrstelle der Kirchengemeinde Ebersberg, die Pfarrerin Claudia Steuerer-Wünsche innehat. Sie wird dafür die halbe Stelle in Glonn zusätzlich übertragen bekommen und damit künftig in beiden Kirchengemeinden Dienst tun.

Ebenfalls in beiden Gemeinden wird Pfarrer Edzard Everts tätig sein, dessen Dienstauftrag in der Eberberger Kirchengemeinde um die Hälfte gekürzt wurde. Die Stelle der Pfarrerin Renate Zorn-Traving, bisher zuständig für die Kinderkirche, die Familienarbeit, Klinik- und Seniorenseelsorge, wurde auf drei Viertel festgesetzt.

Bevölkerungswachstum in Grafing kann Gläubigen-Schwund nicht ausgleichen

Klingt ziemlich kompliziert und wird es in der Praxis wohl auch werden. „Sinkende Gemeindegliederzahlen und sinkende Zahlen in den geistlichen Berufen“ seien mit ursächlich für diese Entwicklung, erläuterte Kajnath. Als er vor 30 Jahren seine Pfarrstelle in Grafing angetreten habe, habe er 3500 Gemeindemitglieder gezählt. Jetzt seien es noch 3000. Diese Zahl macht umso nachdenklicher, da in dieser Zeit die Bevölkerung von Grafing auch noch stark gewachsen ist.

Kajnath sprach deshalb von „Herausforderungen, Kürzungen, und Schrumpfungen“, denen man sich jetzt gegenübersehe. Das Dekanat versuche in Reaktion auf diese Entwicklung, sich schon seit Jahren zu verschlanken. „Ich bin einfach weg, und die Stelle, die wir einsparen müssen, ist dadurch weg“, so der Grafinger Pfarrer.

Eine Kirche, die immer kleiner wird

Auch Everts schilderte, er habe es „seit 20 Jahren mit einer Kirche, die kleiner wird, zu tun“. Dass sein Ebersberger Kollege Everts einen Dienstauftrag (neu) für die Geschäftsführung in den Pfarrämtern der Region Nord erhalten hat, kommentierte Kajnath deutlich: „Man verschleudert einen halben Pfarrer als Geschäftsführer.“

Stärkung für die Jugendarbeit

Ghita Lenz-Lemberg übernimmt ab 1. November die Stelle in Grafing, und zwar ohne Pause dazwischen, was die Ausnahme ist, wie anerkennend eingeräumt wurde. Sie ist seit sieben Jahren schon in Grafing seelsorgerisch tätig, wird aber in Moosach wohnen bleiben. Die Pfarrerin räumte deshalb ein, „nicht mehr so präsent“ zu sein „wie der Axel“. Immerhin: Eine Stärkung soll die Jugendarbeit erfahren, und zwar durch eine „intensivere Unterstützung des Jugendwerks, das hierfür personell gestärkt wurde“.

