Kalaschnikow gehortet, Freundin verprügelt: Geständnis im Kriegswaffen-Prozess

Von: Josef Ametsbichler, Angela Walser

Teilen

Schwer bewaffnet durchsuchen Polizisten im Januar das Café Central in Grafing, wo sie den 32-Jährigen festnehmen. Bei weiteren Durchsuchungen stellen Beamte ein Sturmgewehr „Zastava M64“ sicher, eine serbische Version der Kalaschnikow, sowie mehrere hundert Schuss Munition und eine halbautomatische Pistole. © Josef Ametsbichler

Eine Kalaschnikow samt Munition hat ein 32-jähriger gehortet, bis ihn das Spezialeinsatzkommando der Polizei verhaftete. Dazu kommen Drogen und ein Beziehungsdrama.

Landkreis – Kriegswaffen üben auf manche Menschen eine faszinierende Wirkung aus. Nur so lässt sich erklären, wie ein Mann (32) aus dem Raum Ebersberg seine Kalaschnikow serbischer Bauart („Zastava M64“) mit mehreren hundert Schuss Munition hegte und pflegte und für die illegale Waffe immer wieder ein neues Versteck suchte.

Prototyp einer Kalaschnikow serbischer Bauart „Zastava M64“ (Symbolfoto). Eine ähnliche Waffe dieses Typs wurde im Zuge der Ermittlungen sichergestellt. © TheLokov/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Der Freundin ins Gesicht gebissen und sie zum Ritzen genötigt haben? - Vorwurf überraschend fallen gelassen

Gestern wurde dem 32-Jährigen am Amtsgericht München der Prozess gemacht. Unter anderem wegen unerlaubten Besitzes von Kriegswaffen und gefährlicher Körperverletzung. Im September 2022 soll er seine damalige Freundin und heutige Verlobte in deren Wohnung in Kolbermoor (Kreis Rosenheim) fürchterlich verdroschen haben. Er habe ihren Kopf 30 Mal wuchtig gegen den Boden geschlagen, fünfmal soll sie das Bewusstsein verloren haben. Er soll sie ins Gesicht gebissen und sie dazu genötigt haben, sich die Pulsadern aufzuritzen. So steht es zumindest in der Anklage. Monate später, nach einem zweiten Vorfall, rief die Frau die Polizei.

Mehrere Durchsuchungen fördern Waffen und den Hauptverdächtigen zutage

Das löste Mitte Januar 2023 eine ganze Kaskade des Spezialeinsatzkommandos der Polizei aus. Der 32-Jährige wurde im Grafinger Café Central verhaftet, wo er untergetaucht sein soll. Im Zuge mehrerer Durchsuchungen, etwa zudem an seinem Wohnsitz im Altlandkreis Wasserburg und nahe Aßling, fand man die Waffe sowie ein Springmesser und einen illegalen Böller. Die Kalaschnikow hatte er wahlweise bei der Lebensgefährtin, bei einem Freund und in seinem Auto deponiert. Gegen besagten Freund läuft ebenfalls ein Verfahren. Er soll sich zwar gegen die Lagerung der Kalaschnikow verwehrt haben, laut Anklage aber von dem Hauptangeklagten eine halbautomatische ungarische Armeepistole (PA63) angenommen haben – samt vollem Magazin.

Ob das serbische Sturmgewehr überhaupt noch funktioniert, blieb unklar. Denn eigentlich wurde am Dienstag kaum verhandelt – zumindest öffentlich.

Der Hauptverdächtige und seine geschundene Freundin haben gerade ein Kind bekommen

Hinter verschlossenen Türen hingegen diskutierten Gericht, Staatsanwalt und Verteidiger stundenlang. Es ging um Wegbeschränkung, drohende Haftstrafe und ein Geständnis. Zunächst hatten die Verteidiger jegliche Angaben abgelehnt. Am frühen Nachmittag stand fest, dass der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung eingestellt würde. Angeblich passten die Verletzungsmuster am Körper der Lebensgefährtin nicht zu den Aussagen der Frau. Diese kann momentan und wohl auch länger nicht vernommen werden. Sie bekam Anfang der Woche ein Kind, eine Tochter – vom Angeklagten. „Unser Mandant kennt seine Tochter noch nicht und freut sich, sie zu sehen“, erklärte Verteidiger Vincent Burger. Der frisch gebackene Vater nickte eifrig.

Zuvor hatten die Anwälte für ihn noch die Waffen-Vorwürfe eingeräumt sowie Handgreiflichkeiten ihres Mandanten gegen seine schwangere Verlobte in dem zweiten Fall. Angeblich hatte er aus Eifersucht versucht, ihr das Handy wegzureißen und ihr dabei mit dem Ellenbogen und der Faust in den Bauch geboxt – angeblich nicht absichtlich und schwer unter Kokaineinfluss. „Er bereut sein Handeln zutiefst, wie er mit der Freundin umgegangen ist“, sagten die Verteidiger. „Ich hatte konsumiert“, sagte der Angeklagte quasi als Entschuldigung und: „Es tut mir Leid, wahrscheinlich habe ich sie verletzt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Drogen und Alkohol: Es drohen Haft und Entziehungskur

Drogen und Alkohol spielten in seinem Leben schon länger eine unrühmliche Rolle. Vom Amtsgericht Rosenheim brauchte er ein Urteil wegen Drogendelikten mit. Daraus resultierte auch eine Unterbringung in der Entziehungsanstalt. Die wird er auch nach dem Münchner Urteil antreten müssen, denn das Rosenheimer Verfahren soll in die neue Entscheidung mit einfließen. Selbige fällt das Amtsgericht München aber erst Ende September. Wegen des Geständnisses steht derzeit eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten im Raum.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)