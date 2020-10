Nach CSU-Mauerbau im Stadtpark: Grüne Jugend sprüht nachts Beton-Denkmal mit Graffiti an

Die CSU hat vier Bäume im Grafinger Stadtpark gepflanzt und eine Betonmauer aufgestellt, zum Gedenken an 30 Jahre Deutsche Einheit. Jetzt hat die Grüne Jugend mit einer nächtlichen Aktion das Denkmal mit Grafitti besprüht.

Update vom 6. Oktober, 21.33 Uhr: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“, das versicherte DDR-Staatschef Walter Ulbricht und tat es doch. Und auch CSU-Politiker im Kreis Ebersberg wollten eigentlich keine Mauer, sondern zum Tag der Deutschen Einheit vier Bäume im Grafinger Stadtpark pflanzen, im Viereck. An jeder Ecke also ein Baum, und jeder für sich – Kiefer, Buche, Eiche und Linde – ein Symbol für das geteilte und wiedervereinigte Deutschland.

Doch wie ließe sich die Symbolik – etwa Kiefer für den Osten – am besten erklären? „Nicht dass von der Aktion nur vier Bäume übrig bleiben, von denen niemand weiß, wofür sie stehen“, dachte sich der Grafinger CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Huber. Im Gespräch mit einer Firma sei dann die Idee zum Mauerbau aufgekommen. Links oben der im Zen­trum errichteten Stele gibt es aus diesem Grund eine Plakette, die alles erklärt, dazu Namen von CSU-Amtsträgern aus dem Kreis: Angelika Niebler (Europaparlament), An­dreas Lenz (Bundestag), Thomas Huber (Landtag) und Christian Bauer (Bürgermeister).

Grüne Jugend besprüht Denkmal: „Herr Bauer, wir sind sauer über ihre Mauer“

Die Mauer kam in den Park, bei der Enthüllung vor dem Tag der Deutschen Einheit bat Bürgermeister Bauer junge Sprayer, „ein Stück Geschichte und eine Berliner Mauer als Mahnmal in den Stadtpark zu zaubern“. Doch vielen Grafingern gefällt die Mauer nicht. Etwa dem Bayernpartei-Stadtrat Walter Schmidtke, der in ihr eine Selbstdarstellerei sieht. Die Grüne Jugend im Ort wiederum nahm das Bitten um Graffitis zum Anlass und besprühte den Beton – dazu den Satz: „Herr Bauer, wir sind sauer über ihre Mauer“. Der sagt: „Ich werde das nicht zur Anzeige bringen.“

Die CSU steht hinter ihrer Aktion und hält an dem Plan fest, dass Jugendliche die Betonstele besprühen sollen – mit mehr künstlerischem Anspruch. Und Initiator Thomas Huber verteidigt die Stele: Es handle sich um eine Erinnerung an den schönsten Moment der deutschen Geschichte. Auf der Plakette sei von seiner Partei gar nicht die Rede. „Es ist kein CSU-Denkmal!“ - Josef Ametsbichler

Update vom 6. Oktober, 9 Uhr: Die Grüne Jugend Ebersberg kritisiert in einer Mitteilung vom Montagabend den Bau einer Mauer im Grafinger Stadtpark als Gedenkstelle für 30 Jahre Wiedervereinigung. „Darüber hinaus stellen wir insbesondere die Vorgehensweise beim Bau der Mauer in Frage, weil sie nicht mal im Grafinger Stadtrat genehmigt wurde“, heißt es weiter."

Nun ist die Mauer mit Grafitti und einer Botschaft an den Bürgermeister besprüht: „Herr Bauer, wir sind sauer über Ihre Mauer“ steht nun dort. Die Grüne Jugend erklärt die Graffiti-Aktion so: „Da wir auch ein Teil der Grafinger Jugend sind, haben wir das Angebot von Landtagsabgeordneten Thomas Huber, die Mauer mit Graffiti zu verschönern dankend angenommen, einen ersten Schritt gemacht und die am Montag noch triste, graue Betonmauer grundiert. Wir hoffen dass sich noch viele junge Grafinger an der Verschönerung des Denkmals beteiligen. Nichtsdestotrotz hoffen wir auch, dass es im Grafinger Stadtrat noch zu einer parteiübergreifenden Lösung kommt, wobei man das Gedenken dann nicht-parteiischen Personen widmen könnte.“

+ Die besprühte Mauer von der anderen Seite: Nur die Plakette mit den Namen der vier CSU-Mandatsträger blieb frei. © Grüne Jugend

Update vom 5. Oktober: Die vier CSU-Mandatsträger haben die Kosten für die von ihnen gepflanzten Bäume sowie der Errichtung der Betonstele anlässlich des 30. Jahrestags der Deutschen Einheit aus eigener Tasche bezahlt. „Den Steuerzahler kostet das keinen Cent“, betont Grafings Bürgermeister Christian Bauer, der mit dem Landtagsabgeordneten Thomas Huber, dem Bundestagsabgeordneten Andreas Lenz und der Europaabgeordneten Angelika Niebler das Denkmal im Grafinger Stadtpark errichtet hat.

+ „Dieses grüne lebendige Denkmal steht für 30 Jahre Wiedervereinigung“, steht auf der silberfarbenen Plakette an der Betonstele. Darunter verewigten sich (von links) Landtagsabgeordneter Huber, Bundestagsabgeordneter Lenz, Europaabgeordnete Niebler und Bürgermeister Bauer (alle CSU, hier bei der Enthüllung am Freitag). © Stefan Roßmann

4. Oktober, Grafing – Mit seinem Satz „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!“ hat sich DDR-Staats und Parteichef Walter Ulbricht 1961 zu einem der größten Lügner der Geschichte gemacht. Zwei Monate nach dieser Aussage teilte ein Betonbollwerk Berlin. Der Grafinger CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Huber hätte einen ähnlichen Satz vor zwei Wochen wohl auch noch unterschrieben – aber mit besserem Gewissen als Ulbricht damals. Erstens, weil die nun gebaute Grafinger Mauer wesentlich kleiner ausgefallen ist als jene in Berlin. Und zweitens, weil die Zeit von Idee bis Einweihung der Betonkonstruktion im Stadtpark Grafing nur eine Woche betrug.

Wir decken alle politischen Ebenen ab.

Der Grafinger CSU-Bürgermeister, der Grafinger CSU-Landtagsabgeordnete Huber, der Frauenneuhartinger CSU-Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz und die CSU-Europaabgeordnete Angelika Niebler haben sich nun anlässlich 30 Jahren Deutscher Einheit auf einer silberfarbenen Plakette verewigt. „Wir decken alle politischen Ebenen ab“, sagt Huber dazu. Die Tafel prangt an einer gut zwei Meter breiten und anderthalb Meter hohen Betonstele, die an die Berliner Mauer erinnern soll.

+ Der Festakt, coronabedingt im kleinen Rahmen. Rund um die symbolische Mauer, die Jugendliche besprühen sollen, haben die CSU-Politiker vier Bäume gepflanzt, die Osten, Westen, Deutsche Einheit und Europa symbolisieren sollen. © Stefan Roßmann

Eigentlich hätte das CSU-Quartett bei der Veranstaltung „Tag der Einheit – Tag der Begegnung“, die der Kreisverband schon seit 1991 in Grafing ausrichtet, nur vier Bäume pflanzen sollen. In einem Viereck mit zehn Metern Seitenlänge „symbolisiert die Buche den Westen, die Kiefer den Osten und die traditionsreiche Eiche das wiedervereinigte Deutschland“, erklärten die Christsozialen vorab. „Der vierte Baum, die Linde, repräsentiert Europa.“ Ein solches „wachsendes Denkmal für die Deutsche Einheit“ gebe es im Landkreis bisher nicht.

Aus der Suche nach einem Ort für die Gedenkplakette erwächst der Plan zum Mauerbau

Doch dann, berichtet Huber, habe man gerätselt, wo die Beschreibungs-Plakette für das wachsende Denkmal zu platzieren sei. „Nicht dass von der Aktion nur vier Bäume übrig bleiben, von denen niemand weiß, wofür sie stehen.“ Im Gespräch mit der zuständigen Metallfirma sei die Idee für den spontanen Mauerbau aufgekommen. Huber habe dies mithilfe des Grafinger Bauamts und des Bürgermeisters möglich machen können. Ein Stadtratsbeschluss sei, wie auch für die Baumpflanzung, nicht nötig gewesen.

Jugendliche sollen „Denkmal im Rohzustand“ besprühen

Die Betonmauer selbst sei ein „Denkmal im Rohzustand“, betonte der Bürgermeister in seiner Rede bei der Enthüllung am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit. Die abschließende Gestaltung liege in der Hand des Stadtjugendpflegers Himo Al-Kass und junger Grafitti-Sprayer, „die dann ein Stück geschichte und eine Berliner Mauer als Mahnmal in den Stadtpark zaubern“, so Bauer.

Kritik auf Facebook kocht hoch und verschwindet wieder

In den sozialen Netzwerken hatte es zwischenzeitlich Kritik an dem CSU-Denkmal auf der grünen Wiese gegeben. Es ging um den Alleingang der Christsozialen und darum, dass das Denkmal einer Landung des Rettungshubschraubers im Weg sei. Die entsprechende Diskussion ist mittlerweile nicht mehr auffindbar. Platz für den Heli sei immer noch genug, so Feuerwehrkommandant und CSU-Stadtrat Georg Schlechte, der den Denkmal-Standort ebenfalls auf Facebook kritisiert hatte und tags darauf dort zurückruderte.

