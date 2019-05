Stärke in der Vielfalt - Ein Forum der Leistungskraft

Dieser Landkreis und seine Unternehmen können sich sehen lassen. Die wirtschaftsstärkste Region Deutschlands stellt sich hier vor.

Grafing– Die Gruppe beim Eröffnungs-Rundgang auf der Landkreismesse EGA-Lebensart in Grafing stockte kurz. Bräu Gregor Schlederer selbst schenkt an seinem Wildbräustand Bier aus, jeweils nur ein kleiner Schluck, eigentlich nur symbolisch. Aber schon bei der Eröffnungsrede hatte Grafings Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) die gute Zusammenarbeit mit der Brauerei gelobt. Statt einer Halle wurde ein Wildbräu-Bierzelt für die Stände am Volksfestplatz aufgestellt. Das gibt eine besondere, geradezu luftige Atmosphäre. Alles wirkt auch wegen der Höhe des Zeltes großzügiger. Dazu trägt zudem der offene Eingangsbereich bei.

Marktplatz der Begegnung

„Grüß Gott in Grafing“, so Bürgermeisterin Obermayr in ihrer Rede auf dem „Marktplatz der Begegnung“ bei leichtem Nieselregen. Die Messe wird im Wechsel in Ebersberg und Grafing ausgerichtet. In diesem Mittelzentrum boome die Wirtschaft, werde gut ausgebildet. „Wir wollen über unsere Vielfalt informieren.“ Damit solle auch die Region unterstützt werden. 90 Prozent der Aussteller kommen aus dem Landkreis, 20 Prozent aus Grafing. „Das neue Messekonzept ist voll aufgegangen“, so die Bürgermeisterin.

Starke Leistungsschau

Landrat Robert Niedergesäß (CSU) begrüßte die Gäste, auch aus dem hohen Norden, und meinte Besucher aus Markt Schwaben und Poing. Er bezeichnete die EGA als „starke Leistungsschau“. Sie zeige, wie stark der Landkreis auch in Zeiten von Google und Amazon sei. Hier könne man sich in die Augen schauen. Niedergesäß erinnerte daran, dass Ebersberg vom Magazin Focus Money wieder als wirtschaftlich stärkster Landkreis in Deutschland ermittelt worden sei. „Das wollen wir in diesen drei Tagen erleben. Ich wünsche ein spannendes Wochenende.“ Die Überschrift des Zeitschriftenartikels lautet übrigens: „Power der Provinz“.

Elektroflitzer am Stand der Eberwerke

+ Deutliche Botschaft: Am Rande der EGA-Eröffnung protestieren Schüler im Grafinger Stadtpark im Rahmen der weltweiten „fridays for future“-Bewegung. © Stefan Roßmann Beim anschließenden Rundgang über das Messegelände mit mehr als 100 Ausstellern, ließen sich die Honoratioren aus Politik und Wirtschaft Zeit für Händeschütteln und Gespräche. Als Bürgermeisterin Obermayr die Sitzposition in einem kleinen Elektroflitzer am Stand der Eberwerke ausprobierte, hielt Landrat Niedergesäß galant ihre Handtasche. Dafür schaute Obermayr interessiert zu, als Niedergesäß einen besonderen Rollstuhl ausprobierte, ausgerüstet mit einem leicht anklick- und abnehmbaren Elektromodul, mit dem der Rollstuhl so ähnlich wie ein Trike aussieht und 14 Kilometer schnell wird. Gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Andreas Lenz (CSU) wurde zudem Minigolf gespielt. Zu bestaunen gab es im großen Zelt und im Handwerkerzelt so manche moderne Entwicklung, wie etwa einen Heizstrahler für die Terrasse, der mit Holzpellets betrieben wird. Aber auch traditionelles Handwerk ist zu sehen, beispielsweise ein Glasbläser. Und am einen Stand einer Schlosserei bekam die Bürgermeisterin eine von einem Lehrling kunstfertig hergestellte Rose aus Kupferblech geschenkt. Die Honoratioren waren sich einig: Ein Besuch der Ausstellung lohnt sich wegen des abwechslungsreichen Angebots für die ganze Familie.

Öffnungszeiten

Bis Sonntag, 5. Mai, ist die Landkreismesse von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Weitere Infos: www.ega-lebensart.de.

Lesen Sie dazu auch:

DGB-Kreisverband beklagt schwindende Tarifbindung: Hier liegt Bayern auf dem letzten Platz