Nach 30 Jahren: Ein letztes Mal für Pfarrer Kajnath

Von: Michael Seeholzer

30 Jahre lang war Axel Kajnath evangelischer Pfarrer in Grafing. Er prägte die Gemeinde, war ein Seelsorger mit besonderen Fähigkeiten und ein „versierter Geschäftsführer“. © Stefan Rossmann

Mit einem Festgottesdienst ist Grafings evangelischer Pfarrer in den Ruhestand verabschiedet worden. Er war 30 Jahre lang in der Bärenstadt tätig.

Grafing – „Oana geht noch“, sagte der evangelische Pfarrer Axel Kajnath vor der Auferstehungskirche in Grafing. Und die Stadtkapelle spielte ihm zu Ehren ein weiteres Stück, nämlich den Spielmannsgruß. Zu diesem Zeitpunkt war der ganze Platz vor der Kirche bereits voller Gläubiger, die bei Kajnaths letztem Gottesdienst unbedingt dabei sein wollten. 30 Jahre lang war der Pfarrer Seelsorger in Grafing. Jetzt ging er in den regulären Altersruhestand. Es war ein Festgottesdienst im wahrsten Sinne des Wortes.

Nach der Liturgie wurde mit einem bunten Programm und Grußworten gefeiert. Es gab jede Menge Häppchen und Sekt. Den musikalischen Auftakt bildete zum Abschluss des Gottesdienstes der evangelische Kirchenchor unter der Leitung von Rita König und mit Harald Müller am Klavier die den Gospelsong „Oh Happy Day“ von Edwin Hawkins intonierten.

Personeller Aderlass der Kirchengemeinde

Ein glücklicher Tag? Zwar wurde Kajnath von den Gläubigen wirklich von Herzen gegönnt, dass er jetzt mehr Zeit für seine eigenen Dinge hat. Andererseits ist sein Ruhestandsantritt mit einem personellen Aderlass verbunden, weil seine Stelle nicht voll ersetzt wurde. „Fünf Stunden habe ich noch Dienst“, sagte Kajnath mit einem Blick auf die Uhr, bevor er zu seinem Abschiedsgottesdienst in die Kirche einzog.

„Wir haben viel zu danken“, eröffnete Vertrauensfrau und Lektorin Anneliese Müller die Feier in der Kirche. Die Gemeinde bedankte sich bei Kajnath für die erfahrene „Treue und Liebe“. Kurz wurde auch der Werdegang des Pfarrers nachgezeichnet. Sein Lebensweg führte ihn nach der Konfirmation in die evangelische Jugendarbeit, und nach dem Abitur acht Monate lang in einen Kibbuz in Israel, wo er als junger Mann arbeitete. Danach studierte Kajnath Theologie in München und landete schließlich nach Stationen in Erding, Schliersee und Hausham in Grafing, wo er drei Jahrzehnte blieb.

Kajnath mit besonderen Fähigkeiten in der Seelsorge

Die Kirchengemeinde attestierte ihm „besondere Fähigkeiten in der Seelsorge“, wobei er gleichzeitig Talent offenbart habe als „versierter Geschäftsführer“. Einer seiner herausragenden Charakterzüge sei die „unverbrüchliche Zuversicht“ gewesen, die er zum Beispiel beim Bau des „Gemeindehauses in seiner jetzigen Form“ offensichtlich auch gebrauchen konnte.

Seit Dienstag führt jetzt Ghita Lenz-Lemberg die evangelische Gemeinde in Grafing, Kajnaths Nachfolgerin. Die Kirche war voll, zum Teil standen die Gläubigen am Eingang, weil sie keinen Platz mehr fanden. Kajnath bekannte, dass er bei seinem letzten Gottesdienst „ganz schön aufgeregt“ sei. Er habe es immer „als Privileg empfunden, dass mich Menschen an entscheidenden Punkten ihres Lebens haben teilhaben lassen“. Und dafür, so sagte er mit einer Portion Selbstironie, sei er „auch noch bezahlt worden“.

Liebe brauche Nachdruck und Durchhaltevermögen, gab er in seiner Predigt der Gemeinde mit auf den Weg. Dabei müsse man genau hinhören auf das, was die Menschen bewegt. Die Gläubigen schlossen den beliebten Pfarrer anschließend in ihre Fürbitten mit ein. Kajnath wird in Grafing wohnen bleiben. Und die Frühaufsteher werden ihm vielleicht gelegentlich auf einem seiner morgendlichen Läufe durch den Dobelwald begegnen, wo er sich gerne in Gottes freier Natur bewegt.

