„Einmal Pfadi, immer Pfadi“

Viele Jugendliche können nicht ohne Internet. Die Grafinger Pfadfinder schon. Ein Besuch. Über einen verwirrten Waldlauf, Lagerbauen und einen Hering im Fuß.

Auf dem warmen Holzboden liegen grüne Matratzen mit roten Quadraten im Stoff. Und darauf liegen Simon (13) und Per (12) ohne Schuhe. Dafür mit ihrer Pfadfinder Kluft: ein beiges, leicht kaki-farbenes kräftig vernähtes Hemd ist das. Der Stoff erinnert an einen Safariausflug.

Die beiden könnten sich vor Lachen wegschmeißen. Beim Georgslauf im Sommer in Anzing haben sich die Freunde gleich nach dem Start im Wald verlaufen, sind einmal im Kreis geirrt und am Ende wieder da raus gekommen, wo sie los sind: an der Anzinger Sporthalle. Trotzdem: „Es war ziemlich cool“, erzählt Simon, blond, Gymnasiast.

Per nickt und grinst. Die beiden Freunde mussten Stationen im Wald finden, Hindernisse überwinden und Kleidung von A nach B transportieren indem sie sie anzogen, damit durch das Holz liefen und an anderer Stelle wieder auszogen. Simon und Per mit fünf Hosen, drei Röcken und zehn T-Shirts. „Und das bei 20 Grad“, sagt Per, Realschüler, große, dunkle Augen: „Ganz. Schön. Heiß!“

Die, die gerne im Dreck wühlen!

Lustig sei es gewesen – auch wenn am Ende andere Pfadfindergruppen aus dem Landkreis besser waren bei diesem Georgslauf. Egal. Ein Leiter der Pfadfindergruppe habe mal gemeint, erzählen sie, dass die Grafinger Pfadfinder eh die Besten seien, weil „sie gern im Dreck wühlen“. Stimmt. Zumindest sehen Simon und Per das so.

Apropos im Dreck wühlen. Unser Kolumnist findet das auch gut: Dreckwühler statt Handywischer!

Der Wald, das Lagerbauen, das Spurenlesen und Feuermachen: Alles das sei für beide einfach spitze. Deshalb sind Simon und Per Pfadfinder und an diesem Tag in der Gruppenstunde im Pfarrheim Grafing im Matratzenlager. Hier lernen sie Knoten zu knüpfen, Zelte zu bauen und Karten zu lesen. Und, wie man miteinander umgeht. Soziallehre irgendwie. Dass es keine Unterschiede gebe, jeder hier willkommen sei in der Gruppe. Auf dem Ärmel von Per ist neben vielen Aufnähern von Wandertouren und Ausflügen einer, auf dem steht: „Gegen Fremdenfeindlichkeit.“

In dem Saal riecht es sympathisch nach Socken. An einem durchgängigen Holzschrank an einer Wand steht auf einer Tür „Pfadfinder“. Darin hat Simon vor der Stunde sein Smartphone deponiert. Hier brauche er das Ding nicht, wird er im Laufe des Abends sagen. Und: Das Smartphone habe er nur zum Telefonieren. „Mehr nicht.“ Das Internet sei nicht so spannend für ihn. Ja, das meint er ernst. Die wirkliche Welt sei spannender. „Wie Lagerbauen mit Per im Dobelwald“, sagt Simon und lächelt wie ein 13-Jähriger lächeln muss.

„Ich hatte mal einen Tag Hausarrest und ich habe es nicht ausgehalten“, erzählt er. Puh, schlimmer Tag. Per sagt zu ihm: „Auch bei Schnee sind wir draußen. Dann machen wir Schlittenrennen.“ Simon: „Boah, letztes Jahr bin ich aus der Bahn geschossen und mit dem Schlitten in einem Bach gelandet.“ Beide lachen. Sie sind Pfadfinder wie aus dem Bilderbuch, scheint es.

Ein Leben ohne Internet?

Die Sache mit dem Smartphone und Internet ist nicht ohne: In einer kürzlich veröffentlichten Studie vom Deutschen Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) und dem Familienministerium bezeichneten die meisten Kinder und Jugendlichen das Internet als unverzichtbar: 68 Prozent könnten sich ein Leben ohne nicht vorstellen. Per schon. Er habe zwar ein Handy, aber keines mit Internetzugang. Unglücklich wirkt er darüber nicht.

Michi, 12 Jahre, kurze, schwarze Haare ist seit 2015 bei den Grafinger Pfadfindern. Er sitzt neben Simon und Per auf der Matratze. Mit einem ihrer Halstücher wollen die Burschen zeigen, wie man Knoten knotet. Knotentechnik sei oft Gruppenthema: „Wichtig sind der Weber-Knoten um zwei Seile zu verbinden“, erzählt Michi. Und natürlich der „Abspannknoten für den Zeltbau“.

Dass die drei Naturkinder sind und damit abgehärtet, wollen sie unbedingt los werden. Ganz aufgeregt sind sie, erzählen vom Sommerlager 2017 bei Augsburg. Per sei in einen Zelthering getreten. „Die Narbe sieht man heute noch“, sagt Per. Simon lacht, sagt: „Als Pfadfinder muss man hart sein.“ Michi meint, wenn Viecher wie Käfer durch das Zelt krabbeln, sei das im Lager normal. Das gehöre dazu. Nick ist 19 und einer von vielen Leitern der „Pfadis“.

„Einmal Pfadi, immer Pfadi“

Mehrere Gruppen gibt es. In der jüngsten sind Kinder ab sechs Jahren, die sogenannten „Wölflinge“. Nick hört Simon, Per und Michi zu, grinst: „Pfadfinder ist eine Lebenseinstellung. Wir bringen den Kindern bei, dass es auch ohne Handy und Internet geht.“ Michi sagt: „Einmal Pfadi, immer Pfadi.“ Alle nicken. Dann geht das Werwolfspiel los. Ein Kartenspiel, das die gesamte Gruppe, an diesem Abend 20 Kinder und Leiter, im Kreis spielen. Natürlich alle ohne Socken.